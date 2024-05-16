БИП-Клуб проведет выездное заседание в Красноярске

Клуб «Безопасность информации в промышленности» (БИП-Клуб) проводит выездное заседание в г. Красноярск 4 июня 2024 г. В рамках мероприятия состоится открытая дискуссия по вопросу формирования и развития киберкультуры в крупных компаниях и круглый стол на тему использования киберполигона как инструмента информационной безопсности. Участники обсудят последние тенденции в сфере ИБ, новые регуляторные требования, узнают о том, какие компетенции в управлении ИБ необходимо развивать для построения эффективной системы кибербезопасности. Также в повестке дня – выступление на тему использования математического анализа в обеспечении безопасности информационных технологий. К участию в мероприятии приглашаются руководители направлений ИБ и ИТ в компаниях-заказчиках продуктов и услуг ИБ из всех регионов России. Заявки на участие направляйте по адресу bip-club@nornik.ru.

О БИП-Клубе:

«Клуб «Безопасность информации в промышленности» (БИП-Клуб) был основан в 2017 году по инициативе ПАО «ГМК «Норильский никель». Это неформальное объединение руководителей структур, отвечающих за обеспечение информационной безопасности в крупнейших российских компаниях – потребителях продуктов и услуг информационной безопасности. За семь лет работы БИП-Клуб стал признанной площадкой для обсуждения актуальных вопросов безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, обмена опытом и лучшими практиками по защите информационных систем индустриальных компаний. Информация о работе БИП-Клуба размещена на сайте: club-bip.ru

На площадке БИП-Клуба выступали представители государственных структур, частных компаний и академических кругов. Обсуждаемые темы включают различные аспекты информационной безопасности – от международной, общественно-политической тематики до специализированных, практических и технических вопросов киберзащиты.