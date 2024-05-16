Компания «Синтека» выступит партнером конференции CNews «Строительные технологии будущего»

30 мая в рамках конференции CNews «Строительные технологии будущего» Илья Анисимов, основатель и генеральный директор IT ГК «Синтека» расскажет, как сейчас обстоят дела с цифровизацией у строительных компаний, сравнит преимущества готовых решений на рынке и самостоятельных разработок и выделит наиболее перспективные направления. Для слушателей из числа разработчиков будет полезен кейс уникального алгоритма создания продуктов, который успешно применяется «Синтекой» уже более 10 лет.

«Синтека – петербургский разработчик программного обеспечения для строительной отрасли, продукты которого ориентированы на автоматизацию процесса снабжения и контроля за материальными ресурсами строительных организаций. За плечами компании четыре цифровых сервиса, среди которых электронная торговая площадка «Закупай», сумма закупок на которой за 2023 г. составила 310 млрд руб., и сотрудничество с крупнейшими застройщиками на территории РФ и нескольких стран СНГ.

Интеграция флагманской программы «Синтека» и ЭТП «Закупай» позволяет клиентам компании экономить до 12% на закупках стройматериалов и полностью автоматизировать процесс закупок от момента создания заявки до получения поставки материалов на объект.