ПАО «Софтлайн» объявляет о трехкратном росте валовой прибыли и рекордной рентабельности в I квартале 2024 года

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявил неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за I квартал 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

По итогам 1 квартала 2024 г. оборот компании достиг 21,5 млрд руб., увеличившись на 52% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам I квартала 2023 г. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы.

Валовая прибыль за I квартал 2024 г. увеличилась более чем в три раза год к году и составила 7,8 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной Группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила более 57%. В результате валовая рентабельность компании вновь достигла исторически рекордного значения – 36,4%.

Скорректированная EBITDA показала более чем десятикратный рост год к году – до 1,8 млрд руб. в I квартале 2024 г.

Операционная прибыль группы, зафиксированная по итогам отчетного периода, превысила один млрд руб. после убытка годом ранее.

Количество инженеров и разработчиков в составе общей численности сотрудников по состоянию на 31 марта 2024 г. превысило 5 тыс. человек, подчеркивая проводимую компанией трансформацию бизнеса. Количество сотрудников возросло до 8,757 тыс. человек.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»: «Первый квартал 2024 г., несмотря на выраженную сезональность бизнеса ИТ-компаний, оказался для ПАО «Софтлайн» крайне успешным. Мы видим значительный рост финансовых результатов во всех сегментах нашего бизнеса. Особенно важными для нас показателями являются оборот и валовая прибыль, полученные от собственных решений Группы, и они по всем направлениям нашей деятельности возросли кратно. Благодаря успешной реализации нашей новой стратегии, согласно которой в приоритете Компании – увеличение продаж решений собственного производства, валовая рентабельность нашего бизнеса вновь превысила исторический рекорд и достигла 36,4%. Для нас это серьезный результат, демонстрирующий растущую эффективность бизнеса. Мы уверенно смотрим в будущее, особенно с точки зрения создания стоимости для наших акционеров, в том числе, продолжая нашу активную и успешную M&A-стратегию, которая дает еще больше возможностей для ускоренного развития Группы и консолидации российского ИТ-рынка».

Обзор основных финансовых результатов за I квартал 2024 г.

Оборот

Оборот Группы в 1 квартале 2024 года продолжает демонстрировать сильную положительную динамику. За отчетный период показатель увеличился на 52% до 21,5 млрд руб. по сравнению с 14,1 млрд руб., зафиксированных в I квартале 2023 г.

Устойчивый рост оборота Компании, наблюдаемый с начала второго полугодия 2023 г., свидетельствует об успешном нивелировании негативного эффекта после ухода значительной части иностранных производителей программного обеспечения и оборудования. Значительный рост бизнеса и, в частности, оборота группы, был достигнут благодаря переориентации Компании на российских поставщиков и расширению линейки высокорентабельных продуктов собственного производства.

В результате эффективной реализации новой стратегии группы, направленной на рост продаж собственных решений, продолжает существенно меняться структура оборота, в которой уже свыше 29% было получено от продаж продуктов и услуг собственного производства ПАО «Софтлайн».

Оборот от продажи собственных решений вырос практически в три раза. При этом оборот от каждого направления бизнеса по продаже собственных решений во всех сегментах увеличился более чем на 100%. Наиболее значительный прирост показателя зафиксирован от продажи собственных ПО и других продуктов, а также от продажи собственных услуг и облачных решений (+212% г/г). При этом оборот от продажи сторонних решений также продемонстрировал рост в размере 26%.

Оборот по направлениям деятельности за I квартал 2024 г.

Валовая прибыль и валовая рентабельность

Валовая прибыль группы по итогам I квартала 2024 г. показала более чем трехкратный рост – до 7,8 млрд руб. по сравнению с 2,4 млрд руб. валовой прибыли, полученной за I квартал 2023 г. Валовая рентабельность (как % валовой прибыли от оборота) достигла исторического максимума на уровне 36,4% – показатель увеличился на 19,1 процентных пункта год к году.

Основными причинами роста валовой прибыли и валовой рентабельности остается замещение решений иностранных производителей широким набором собственных высокорентабельных продуктов и сервисов, а также продуктами российских ИТ-производителей.

Валовая прибыль от каждого направления деятельности ПАО «Софтлайн» выросла кратно – каждый сегмент показал положительную динамику, превышающую 100% роста. При этом более 57% доли валовой прибыли пришлось на высокорентабельные собственные решения Группы. Показатель увеличился более чем в три раза год к году, достигнув 7,8 млрд руб. Из них, в частности, наиболее сильный рост показала валовая прибыль по собственным ПО и другим продуктам вследствие низкой базы. Также сильная положительная динамика наблюдалась по показателю валовой прибыли от услуг и облачных решений (+313%). Валовая прибыль, полученная от продажи оборудования собственного производства ПАО «Софтлайн» возросла более чем в три раза.

Валовая прибыль от продажи сторонних решений увеличилась на 143% вследствие переориентации бизнеса на решения российских партнеров, реализация которых для компании более рентабельна по сравнению с решениями иностранных производителей.

Валовая рентабельность по обороту от продаж собственных решений составила 71% (в I квартале 2023 г. – 51%), сторонних – 36% (в I квартале 2023 г. – 17%). Наиболее высокие показатели валовой рентабельности зафиксированы от продаж собственных ПО и других продуктов (98%) и от продаж собственных услуг и облачных решений Компании (78%).

Валовая прибыль по направлениям деятельности за I квартал 2024 г.

Скорректированная EBITDA и рентабельность по EBITDA

Скорректированная EBITDA по итогам I квартала 2024 г. показала более чем десятикратный рост год к году – до 1,8 млрд руб. по сравнению с 170 млн руб. скорректированной EBITDA, зафиксированных по итогам I квартала 2024 г. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA (как % от валовой прибыли) также существенно выросла и составила 22,6% (+15,6 п.п. г/г).

Чистая прибыль

За I квартал 2024 г. чистая прибыль компании составила 227 млн руб. Показатель чистой прибыли, скорректированный на разовые доходы от финансовых вложений, составил 111 млн руб. по сравнению с убытком в I квартале 2023 г.

Сдерживающим рост чистой прибыли в отчетном периоде фактором остается высокий уровень расходов, связанных с инвестициями в развитие бизнеса, в том числе – с многочисленными сделками M&A.

Показатели баланса и ликвидности

На отчетную дату скорректированный чистый долг Компании составил 13,5 млрд руб. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 2,2-x, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании и говорит об устойчивом финансовом положении Группы, а также о возможности финансирования будущего роста. Группа ожидает снижение показателя до целевого уровня не более двух на конец 2024 г.

В январе 2024 г. ПАО «Софтлайн» подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ от рейтингового агентства «Эксперт РА» с повышением прогноза до уровня «стабильный». Присвоенный высокий рейтинг кредитоспособности ПАО «Софтлайн» обусловлен, по оценкам «Эксперт РА», комфортной долговой нагрузкой Компании, приемлемой оценкой риск-профиля отрасли, а также высокой оценкой ликвидности, низким уровнем корпоративных рисков и другими факторами.

Прогноз по рейтингу повышен до «стабильного» вследствие успешной адаптации сегмента продаж сторонних решений ПАО «Софтлайн» к макроэкономическим условиям за счет замещения иностранных поставщиков на доступные решения других вендоров и производителей из России, а также расширения линейки собственных решений.

Агентство также подтвердило рейтинг ruBBB+ по облигационному выпуску ПАО «Софтлайн» серии 002Р-01.

Чистый долг и скорректированный чистый долг на 31.03.2024

Прогноз

В рамках утвержденного бюджета компании на 2024 г. ожидается увеличение оборота группы до не менее 110 млрд руб. Валовая прибыль, согласно прогнозу менеджмента, также вырастет, как минимум, до 30 млрд рублей. Кроме того, скорректированный показатель EBITDA, по прогнозу менеджмента, в 2024 году увеличится до не менее шести млрд руб.

Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA группы на конец 2024 г. по-прежнему ожидается на уровне не более двух, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании, значение которого группа нацелена не превышать и в дальнейшем.

Некоторые важные корпоративные события

В феврале 2024 г. компания объявила об успешном завершении сделки по передаче 3,6% акций в уставном капитале ПАО «Софтлайн», принадлежащих основному акционеру компании, ООО «Аталайя», Private equity подразделению Банка «Синара». Кроме того, были достигнуты принципиальные договоренности и подписан договор купли-продажи о передаче еще 6% акций в уставном капитале ПАО «Софтлайн», также принадлежащих основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору, который уже является акционером ПАО «Софтлайн». Доля инвестора, таким образом, после завершения сделки превысит 10%.

В апреле 2024 г. компания объявила о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций компании, принадлежащих дочернему предприятию группы, ООО «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению АО «Банк Синара». Ранее Группа объявляла о достигнутой принципиальной договоренности по данной Сделке.

В апреле 2024 г. компания объявила о назначении председателем Совета директоров компании Рашида Исмаилова.

Также в апреле 2024 г. группа объявила о выходе на рынок Республики Казахстан через формирование Хаба в городе Алматы, который станет связующим звеном между российскими ИТ-технологиями и центрально-азиатскими компаниями.

Основная цель компании в новом регионе — продвижение собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров. При этом компания будет обеспечивать полный комплекс услуг, включая внедрение, сопровождение, техническую поддержку и обучение.

Запуск программ долгосрочной мотивации

В январе 2024 г. группа объявила о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и сотрудников компании. Целью утвержденных программ является мотивация топ-менеджмента и сотрудников на долгосрочное сотрудничество при росте капитализации компании и достижении соответствующего финансового результата.

Программы предусматривают выдачу опционов с правом на получение обыкновенных акций ПАО «Софтлайн». Количество акций, которые получат сотрудники, будет зависеть от выполнения условий по Программам, а также от рыночной цены обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже. График вестинга программ рассчитан на несколько траншей до 2029 г.

На реализацию программ планируется использовать не более 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Предполагается использовать уже выпущенные акции ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащие ООО «Софтлайн Проекты». В случае, если акций из указанного источника будет недостаточно, и/или при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры, Программы могут быть реализованы за счет обратного выкупа акций с рынка, о чем будет объявлено дополнительно.

Обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

В июле 2023 г. единственный акционер ПАО «Софтлайн», ООО «Аталайя», утвердил финальные параметры обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн».

Первый этап обмена стартовал 28 августа 2023 г. и завершился 22 сентября 2023 г. В результате первого этапа обмена суммарно было обменяно свыше 14 млн ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и «СПБ Банке», на то же количество акций ПАО «Софтлайн», что составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях.

В рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа обмена, в случае наличия на счету обменивающего акций ПАО «Софтлайн», обменивающий получает еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчёте на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении, в количестве, не превышающем количество полученных акций ПАО «Софтлайн» в результате первого этапа обмена.

На третьем этапе — через 24 месяца после завершения первого этапа обмена — обменивающий получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении, но не более количества акций ПАО «Софтлайн», которое он получил по итогам второго этапа обмена.

В марте 2024 г. основной акционер ПАО «Софтлайн», ООО «Аталайя», принял решение поддержать права владельцев ГДР Noventiq, не принявших участие в основном этапе обмена, и опубликовал дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД.

В рамках дополнительного этапа в обмен на три ГДР Noventiq инвестору была предоставлена одна акция ПАО «Софтлайн». Цена акции ПАО «Софтлайн» для целей обмена была определена на уровне 160 рублей за одну ценную бумагу, цена ГДР Noventiq – на уровне 52 рубля 19 копеек за одну ГДР.

Акции для обмена были предоставлены также акционером компании – ООО «Аталайя». 11 апреля сбор оферт в рамках дополнительного этапа обмена завершился. По акцептованным офертам суммарно было обменяно свыше 624 тыс. ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на более чем 208 тыс. акций ПАО «Софтлайн» в рамках определенных акционером условий. Реализация дополнительного этапа Обмена способствовала увеличению доли акций ПАО «Софтлайн» в свободном обращении.

Дивидендная политика

В июне 2023 г. Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил дивидендную политику. При разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат Совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий.

По итогам 2024 г. на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее одного млрд руб.

По итогам 2025 г. и каждого последующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

Слияния и поглощения

Стратегия ПАО «Софтлайн» в области слияний и поглощений призвана поддерживать стратегию роста группы, что было успешно реализовано в отчетном финансовом периоде.

В феврале 2024 г. группа объявила о приобретении доли в ИТ-направлении бизнеса группы компаний R.Partner. Компания приобрела долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

Некоторые проекты ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), успешно реализованные в I квартале 2024 г.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг. По итогам проекта была организована система управления ИТ-службой компании на базе российской платформы SimpleOne. Теперь более чем 15 тысяч сотрудников всех офисов и филиалов «Детского мира» имеют возможность использовать удобную систему Service Desk с доступом к ней с любого мобильного устройства.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») помогла крупной электроэнергетической компании с модернизацией устаревшего резервного ЦОД, поставкой необходимого оборудования и программного обеспечения. Оборудование и ИТ-инфраструктура заказчика, а также вычислительные мощности и инженерные сети нуждались в модернизации. Перед специалистами Softline встала задача разработать проект по реконструкции резервного ЦОДа и обеспечить его реализацию. Благодаря опыту и экспертизе Softline проект был успешно реализован в сжатые сроки.

«Девелоника» (входит в ГК Softline) завершила разработку Единой Цифровой Платформы для крупного федерального учреждения из строительной сферы и продолжает вести проект с пролонгацией более чем в 165 млн рублей по сопровождению систем.

Разработка и внедрение платформы позволили заказчику значительно повысить лояльность клиентов и доступность информации о проводимых работах и тонкостях отраслевой специфики.

ГК «Борлас» (50,1% доли входит в ГК Softline) в I квартале 2024 года победила в нескольких конкурсах по поставке и запуску в эксплуатацию обрабатывающих центров с числовым программным управлением для предприятий крупного Российского машиностроительного холдинга на сумму около двух млрд руб.