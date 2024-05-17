«Аэромакс» реализовал образовательную концепцию «Беспилотная авиация под ключ»

Авиационный учебный центр «Аэромакс» подготовил и реализует комплекс учебных программ, необходимый для гражданской беспилотной авиации. Сегодня центр готов обучать операторов дронов, механиков, инженеров безопасности полетов, руководящий состав – полный спектр специалистов, обеспечивающих работу авиационных предприятий, утверждают в компании. За первый год работы АУЦ «Аэромакс» порядка 200 специалистов уже получили путевку в мир отечественного беспилотия.

Реализация комплексной образовательной концепции стала одним из главных векторов развития учебного центра в первый год работы. Этот подход соответствует задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», аккумулируя в одном месте компетенции, связанные с гражданской беспилотной авиацией. Сегодня в центре преподают специалисты с колоссальным опытом: летчики-испытатели, сотрудники Росавиации и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, кандидаты и доктора наук, профессора.

«Главным принципом нашей работы является обеспечение качественного образования. Каждый преподаватель нашего центра имеет не только теоретическую базу по преподаваемой дисциплине, но и практический опыт ее применения в условиях реальной профессиональной деятельности. Прямой диалог с опытными специалистами авиации дает выпускникам возможность получить профессию «из первых рук». Так формируется полноценная основа надлежащей организации и выполнения полетов, соответствующая всем требованиям воздушного законодательства, а также обеспечивается требуемый уровень безопасности полетов», – отметил директор АНО ДПО «АУЦ «Аэромакс» Олег Сердюк.

Собранный профессорско-преподавательский состав позволяет центру обучать специалистов не только для беспилотных технологий, но и для гражданской авиации в целом. Сегодня центр дополняет свой образовательный профиль специализированными программами, касающимися использования БАС в отдельных сферах экономики. Одним из приоритетных направлений развития на 2024 г. является сертификация программ подготовки внешних пилотов и инструкторов беспилотных систем взлетной массой более 30 кг.