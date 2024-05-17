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Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM

SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, расширил программу, направленную на знакомство с продуктами. На учебном портале компании появился новый онлайн-курс «Приложение ITAM SimpleOne». Курс посвящен изучению решения SimpleOne ITAM.

SimpleOne ITAM — это новое решение на базе low-code-платформы SimpleOne для полного цикла управления ИТ-активами организации: от учета и планирования до обслуживания, модернизации и утилизации в соответствии с требованиями стандарта ISO 19770-1. Продукт призван повысить качество учета активов, усилить контроль над их текущим состоянием и изменениями, а также снизить риски при управлении ИТ-инфраструктурой.

Цель нового курса — дать углубленные знания об интерфейсе, инструментах, ролевой модели, ключевых сущностях и базовых настройках приложения SimpleOne ITAM. Также курс научит эффективно управлять жизненным циклом активов с помощью процессов и задач в рамках ITAM.

«Новый курс предназначен для знакомства с решением ITAM SimpleOne и ориентирован на пользователей, осуществляющих учет активов компании. Мы постарались сделать его максимально доступным и понятным, рассмотрев все ключевые аспекты работы с системой — от базовых настроек приложения до процессов управления жизненным циклом активов. Особое внимание уделили практическим кейсам, которые позволят сразу применить и проверить полученные знания», — сказала Евгения Асоскова, владелец продукта ITAM.

Курс включает разделы с теорией и практическими упражнениями и рассчитан на 15 часов обучения. Он предназначен как для новичков, так и для опытных пользователей платформы SimpleOne. Функциональность и процессы, заложенные в коробочной версии приложения, могут быть легко адаптированы под специфику конкретной организации с помощью low-code-инструментов платформы.

«Эффективное управление ИТ-активами — ключевая задача для любой современной компании, стремящейся к прозрачности и оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру. Новый курс поможет специалистам познакомиться и изучить инструменты и возможности приложения SimpleOne ITAM», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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