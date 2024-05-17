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В Сколково пройдет крупнейшая конференция по планированию Supply&Demand Planning Conference

23 мая в инновационном центре Сколково состоится IV ежегодная конференция Supply&Demand Planning Conference, а для тех, кто не сможет присутствовать на событии лично, будет доступна трансляция. Смотрите её на сайте CNews.

Главная тема 2024 года — «Сценарии планирования в цепях поставок 2030: в поисках фокуса. Внешняя среда или внутренние процессы?». Участники планируют обсудить, что будет оказывать большее влияние на бизнес в ближайшие годы: мировые тренды или ситуация внутри компаний.

На конференции поднимутся важные темы: перспективы развития искусственного интеллекта в интегрированном планировании, успешные стратегии в управлении поставок и их влияние на финансовые результаты компаний, предиктивная аналитика и передовые практики планирования от производителей товаров из FMCG, Retail, Fresh, E-commerce, Pharma, Manufacturing, Alco, Fashion. Так, в программе конференции заявлены спикеры из компаний X5 Group, «Магнит», NielsenIQ, LOGiX, «Яков и партнёры», «Яндекс.Маркет», «Юнилевер Русь», «Свеза», «Техноавиа», «Черкизово», «ТерраЛинк» и др.

Supply and Demand Planning Conference посетят директора по логистике, цепям поставок, закупкам, руководители по продажам, ИТ-директора, специалисты по внедрению технологических решений, C-level производственных и дистрибьюторских компаний.

Организатор конференции — Novo BI, российский разработчик программных продуктов для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в цепях поставок. Официальным партнером выступит IT-компания КРОК.

Информационные партнеры мероприятия: РИА Новости, Retail.ru, New-retail, Comnews, Logirus, IT World и Точка продаж.

В программе конференции:

  • Перспективы использования искусственного интеллекта в интегрированном планировании.
  • Тренды рынка товаров повседневного спроса.
  • Планирование потоков в цепи поставок в E-commerce.
  • Планирование в FMCG: KPI в планировании: метрики, которые влияют на финансовый результат.
  • P&L как система прогнозирования финансовых показателей и моделирования unit-экономики.
  • Запуск планирования в легкой промышленности. Кейс сегмента Fashion
  • Трансформация планирования: как внедрение систем становится двигателем тектонических изменений в компании.
  • Навигация в новой реальности — кейс фармацевтической отрасли.
  • Экосистема цепочек поставок: стратегии и инструменты для успешного управления в FMCG и ритейле.
  • Развитие планирования в тяжелой промышленности. Кейс сегмента деревопереработки: влияние процесса планирования на финансовые результаты, драйверы эффективности.
  • Практика внедрения IBP в ритейле.
  • Эволюция процессов прогнозирования спроса в ритейле.
  • Кейс-сессия по эффективному управлению производством, логистическими процессами и контролю действий персонала
  • Планирование в алкогольной отрасли: в поисках эффективности в совместных проектах по планированию.
  • Управление складской деятельностью в режиме реального времени.

Купить билеты можно на сайте конференции: https://planning-conference.ru/?utm_source=cnews.

erid:LjN8KQFqPРекламодатель: ООО "НОВО БИАЙ"ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339Сайт: https://novobi.ru/

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