«Московская техническая школа» запустила новый образовательный курс по направлению «Беспилотный транспорт»

Образовательный проект «Московская техническая школа» совместно с Московским Политехом запустили очный курс по эксплуатации БАС. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Развитие индустрии беспилотного транспорта — одна из стратегических задач столичных властей. В тесной коммуникации с научными организациями и бизнесом мы создаем в городе условия для формирования инновационной технической среды, способствующей прогрессу отрасли. Так, в прошлом году в индустриальном парке “Руднево” был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем, а в рамках “Московской технической школы” началось обучение по направлению “Беспилотный транспорт”. Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних — “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”, который “МТШ” открыла совместно с Московским политехом», — отметил Владислав Овчинский.

Очная программа рассчитана на 252 академических часа, из которых 38 рассчитаны на летную практику. Обучение позволит инженерам получить актуальные навыки и знания в работе с гражданскими БПЛА со взлетной массой до 30 килограммов. Так, после курса специалист сможет диагностировать техническое состояние и ремонтировать радиоэлектронную аппаратуру, подготавливать аппарат к полетам и управлять им.

«Наша главная задача – подготовить специалиста всесторонне, комплексно, так, чтобы при необходимости работы с незнакомыми ему после окончания обучения беспилотными авиационными системами для успешной их эксплуатации специалисту понадобилось вникнуть лишь в субъективные нюансы. А для этого необходима надежная база, фундамент. Возведение такого фундамента – приоритет в нашей программе обучения. Мы четко осознаем, что готовим тех, кто в будущем будет развивать эту перспективную отрасль» – сказал начальник отдела эксплуатации и испытаний БАС компании ИрбисСкайТех, инженер Московского политехнического университета Иван Терехов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 г. совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня проект предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение в «МТШ» прошли свыше 2,2 тыс. инженеров.