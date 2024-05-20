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«Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе

На бесплатном онлайн-курсе авторы научатся работать с платформой, выберут востребованную нишу, поймут, как регулярно создавать контент, интересный аудитории «Дзен»а, и получат практические советы по монетизации. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новый курс «Школы авторов VK» «Дзен для авторов» создан для блогеров, создающих контент в формате статей и длинных видео. Курс подойдет как начинающим, так и опытным авторам других платформ VK.

Обучать студентов будут эксперты и сотрудники «Дзена»: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, проектный менеджер Анна Мосенкова, технический директор Юрий Кочарян, диджитал-директор Евгений Киселев и директор по продукту Павел Туманов. Они расскажут о правилах платформы, трендах внутри «Дзена», обучат оформлять материалы, подключать монетизацию, работать с SEO-оптимизацией.

Практическую часть курса проведут опытные авторы четырех топ-тематик «Дзена»: бьюти-энтузиаст Таня Спицына («Бьюти-общежитие»), шеф-повар и фуд-блогер Коте Оганезов, техноблогер Игорь Позняев («Блог системного администратора») и Антон Ванюшов, автор спортивного канала «Рашен Football». Они расскажут о своем опыте и поделятся рабочими лайфхаками ведения канала.

Регистрация на онлайн-курс уже открыта, занятия начнутся 11 июня 2024 г.

Мария Воробьева, директор Департамента по работе с сообществами VK: «Большое число авторов сообществ «ВКонтакте» предпочитают использовать в работе длинные форматы контента. Как показывают исследования аудитории «Дзена», пользователи платформы как раз предпочитают проводить 60% процентов времени за чтением статей и 40% — за просмотром видео. В новом курсе «Школы авторов VK» мы предлагаем блогерам освоить новую для себя площадку: соединить свой опыт со знаниями и советами от экспертов «Дзена» и топовых авторов».

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«Школа авторов VK» была запущена в мае 2023 г. Проект призван помочь блогерам и авторам познакомиться с основными принципами работы с контентом, повысить его качество и увеличить показатели вовлеченности аудитории.

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