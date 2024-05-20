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«Яндекс Маркет» в восемь раз ускорил вывод товаров на витрину маркетплейса

Теперь продавцы «Яндекс Маркета»» смогут быстрее начать продажу товаров на площадке, а для продвижения использовать короткие ссылки.

Покупатель увидит товар на витрине маркетплейса и получит возможность купить его уже через 20 минут после того, как карточка будет добавлена и проверена. Раньше предложение продавца появлялось на площадке в среднем через 2 часа 30 минут после автоматической проверки алгоритмами названия, описания, габаритов и других заявленных параметров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Ассортимент после модерации начнет появляться на витрине быстрее для всех продавцов. При этом срок проверки карточек не изменится. В категориях, где важны точные характеристики, например, «Аптека», каждая карточка создается командой «Маркета». Такие товары изучаются дольше и тщательнее, чем остальные.

Кроме того, для удобства продавцов маркетплейс добавил в карточки товара артикулы и возможность создавать короткие ссылки на них. Продавцы смогут использовать артикулы и ссылки для продвижения своих товаров, а покупатели — быстрого поиска предложения от конкретного продавца. Раньше по ID товара можно было найти только лучшее предложение о продаже, по версии «Яндекс Маркета».

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