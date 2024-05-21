«Базальт СПО» и Уральский технический институт связи и информатики подписали соглашение о сотрудничестве

«Базальт СПО» и Уральский технический институт связи и информатики (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Цели партнерства «Базальт СПО» и УрТИСИ СибГУТИ — подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров, соответствующих актуальному запросу работодателей, в том числе региональных; создание условий для реализации государственной политики в сфере популяризации российского программного обеспечения, увеличение доли отечественного ПО в российских образовательных организациях и создание условий для перехода на российское ПО.

В рамках академического сотрудничества «Базальт СПО» предоставила УрТИСИ СибГУТИ более 100 лицензий на ОС «Альт Образование» и ОС «Альт Рабочая станция» для использования в учебном процессе вуза.

Совместная деятельность «Базальт СПО» и УрТИСИ предусматривает: обучение преподавателей профильных кафедр сетевому и системному администрированию ОС «Альт»; встраивание модулей по изучению ОС «Альт» в образовательные программы вуза; перевод компьютерных лабораторий на ОС «Альт»; открытие авторизованного учебного центра; проведение совместных конференций и научных мероприятий.

Студенты и преподаватели УрТИСИ СибГУТИ принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятиях, где демонстрируют высокий уровень подготовки. Подтверждением качественной подготовки студентов, в том числе и к работе в ОС «Альт», стало участие команды УрТИСИ СибГУТИ в региональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Один из студентов занял первое место. В будущем студенты и преподаватели УрТИСИ СибГУТИ смогут участвовать в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятиях, организуемых «Альт Академией».

«Базальт СПО» в рамках проекта «Альт Академия» ведет просветительскую работу по распространению знаний о свободном программном обеспечении, организует и поддерживает проведение конкурсов, олимпиад и других мероприятий.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Компания «Базальт СПО» поддерживает международную команду разработчиков свободного программного обеспечения ALT Linux Team.

УрТИСИ СибГУТИ — институт, подведомственный Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в городе Екатеринбурге. В нем обучаются студенты по современным направлениям отрасли ИT и телекоммуникаций.