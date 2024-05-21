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beeline cloud и «DатаРу Консалтинг» заключили партнерское соглашение

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) заключил партнерское соглашение c «DатаРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений класса ERP, BI, BPM зарубежных и отечественных вендоров. Сотрудничество направлено на укрепление позиций обеих компаний на рынке облачных сервисов и расширение предлагаемого спектра продуктов и услуг.

По условиям соглашения, beeline cloud будет предоставлять ресурсы для размещения в облаке разработок команды «DатаРу Консалтинг». Партнерство позволит обеим компаниям предложить комплексные решения, обеспечивающие клиентам не только доступ к передовым технологиям, но и высокий уровень сервиса. Совместные предложения станут важным конкурентным преимуществом на рынке облачных технологий и позволят увеличить перекрёстные продажи.

«Партнерство с надежным интегратором ИТ-решений "DатаРу Консалтинг" позволяет объединить наши силы и предложить клиентам высококачественные облачные решения, отвечающие самым разнообразным бизнес-задачам. Наше сотрудничество отражает стратегическое видение beeline cloud - быть ключевым игроком в сфере облачных сервисов», – отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

«”DатаРу Консалтинг” выбирает для сотрудничества надежных партнеров – бренд beeline, несомненно, крупный игрок на рынке облачных инфраструктуры и сервисов. Объединение ресурсов beeline cloud и профессиональных компетенций команды ”DатаРу Консалтинг” даст синергетический эффект и расширит ассортимент облачных решений для разного рода бизнес-задач. Обе компании динамично развиваются, а совместное предложение позволит быть более конкурентными на рынке», – комментирует Константин Прокопенко, руководитель «DатаРу Консалтинг».

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