АНО «НЦК ИСУ» и Т1 займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» и АНО «Т1 Цифровая Академия» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Т1.

Организации будут совместно работать над формированием образовательных программ для подготовки специалистов, способных успешно внедрять и поддерживать отечественные ERP-системы. Запланировано обучение специалистов проектированию, настройке и эксплуатации российской ERP.

Напомним, АНО «НЦК ИСУ» занимается созданием методологической основы для разработки системы управления ресурсами (СУР) тяжелого класса.

В рамках взаимодействия АНО «НЦК ИСУ» и «Т1 Цифровой Академией» планируют создать дорожную карту мероприятий, необходимых для подготовки специалистов, которые в перспективе будут заниматься внедрением СУР в российских компаниях.

Основная цель взаимодействия некоммерческих организаций – содействие развитию технологического суверенитета и снижению зависимости от импорта в ИТ-сфере через повышение квалификации специалистов.

«Мы планируем включить в наши образовательные программы широкий спектр курсов. Они будут направлены на формирование комплексных знаний и практических навыков у специалистов. Это навыки проектирования архитектуры, выбора инструментов и технологий разработки, внедрения и поддержки систем, которые войдут в отечественную ERP-платформу», – сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Образовательные программы, которые мы создадим, позволят специалистам ознакомиться с лучшими практиками перехода крупного бизнеса на ERP-системы. Наша задача – передать компетенции и навыки, основанные на богатом опыте проектов по импортозамещению ERP», – сказал директор «Т1 Цифровая Академия» Дмитрий Красовский.

В марте 2024 г. холдинг Т1 вошел в состав учредителей «Национального центра компетенций по информационным системам управления холдингом». Решение об этом было принято членами правления Т1 и руководством учредителя АНО «НЦК ИСУ» – холдингом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Присоединение Т1 к организации значительно увеличило ее возможности по созданию отечественного ERP-решения для крупных корпораций.

***

АНО «НЦК ИСУ» была учреждена 6 февраля 2023 г. на базе РЖД с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы – системы управления ресурсами (СУР). Возглавляет организацию начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион. Среди ключевых направлений деятельности АНО «НЦК ИСУ» – методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации СУР, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития.

Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составил свыше 222,9 млрд руб. с НДС. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

«Т1 Цифровая Академия» (входит в Холдинг Т1) – образовательный партнер на рынке корпоративного обучения, провайдер готовых образовательных решений и кастомизированных продуктов и сервисов для развития ИТ-компетенций сотрудников. Компания работает на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга, объединяет цифровые компетенции Холдинга Т1, лучшие мировые практики и собственные разработки в сфере работы с талантами и предлагает заказчикам индивидуальные решения бизнес-задач. «Цифровая Академия» предлагает партнерам как разработку индивидуальных сервисных решений под задачи бизнеса, так и готовые базовые курсы, которые могут быть быстро доработаны и полностью адаптированы под цели заказчика. Индивидуальные сервисные решения «Цифровой Академии» отличает комплексный взгляд на корпоративное обучение, выраженный в концепции раскрытия талантов — гибком и адаптивном подходе к образованию сотрудников.