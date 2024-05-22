«Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро»

«Группа Астра» и публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ПАО «РусГидро») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Предмет договора — развитие сотрудничества в сфере ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевыми направлениями взаимодействия станут ускорение цифровизации и импортозамещения инфраструктур «РусГидро», так как это позволит снизить риски, связанные с применением импортных технологий, а также наращивание и консолидация практического опыта миграции на российские продукты. В качестве других значимых целей в документе заявлены кастомизация ПО «Группы Астра» под нужды партнера, при этом ожидается, что специалисты «РусГидро» смогут посодействовать формированию значимых для всей отрасли требований.

Участники соглашения договорились совместно вести научные исследования и работу, нацеленную на адаптацию архитектурных решений и новых разработок в соответствии с передовыми достижениями индустрии, создавать и запускать образовательные программы в области ИТ, обмениваться актуальной информацией в вопросах повышения уровня ИБ, проводить периодические встречи экспертных групп, участвовать в профильных конференциях и других мероприятиях. Кроме того, планируется обучение персонала «РусГидро» работе с продуктами «Группы Астра» с последующей сертификацией.

«Для нас стратегическое партнерство с важнейшей для экономики корпорацией — это и показатель качества наших продуктов, и в то же время старт для множества амбициозных и значимых задач и проектов. Мы делаем все, чтобы российский рынок имел доступ к самым инновационным, востребованным и надежным технологиям», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

«Мы считаем переход на российское программное обеспечение ключевым по нескольким причинам, – отметил заместитель генерального директора «РусГидро» Александр Чариков. – Прежде всего, это обеспечение информационной безопасности и защиты информации, не менее важным сегодня стала и технологическая независимость от иностранных поставщиков. Только форсированный переход на отечественное программное обеспечение даст уверенность и гарантию в эффективном долгосрочном развитии цифровой инфраструктуры компании».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.