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«Северсталь» и «Транснефть» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ

«Северсталь» и «Транснефть» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области развития ИТ. Документ подписали директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.

Стороны договорились о совместном импортозамещении автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) и систем корпоративного уровня, интеграции процессов, а также о взаимном содействии в разработке и тестировании решений в области искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей. Кроме того, сотрудничество «Северстали» и «Транснефти» будет направлено на обмен опытом и знаниями в сфере информационных и инновационных технологий, в том числе в рамках партнерских конференций и научной деятельности.

«Сейчас мы расширяем область сотрудничества и готовы вместе работать над развитием и интеграцией IT-систем, созданием импортонезависимых решений, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Многие наши собственные разработки применимы в том числе в нефтегазовой отрасли и наоборот – нам есть что перенять у коллег в части внедрения цифровых технологий на производстве», – сказал директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев

«Уже на протяжении десяти лет «Транснефть» ведет цифровые разработки и активно внедряет их в свои технологические процессы, обеспечивая технологическую независимость. Мы открыты к сотрудничеству в данной сфере с надежными партнерами, объединяя наши компетенции и обмениваясь передовым опытом. Имея за плечами многолетнее успешное взаимодействие в поставках оборудования и материалов для стратегической инфраструктуры, рассчитываем распространить его и на передовые высокотехнологичные разработки, обеспечивая высокое качество и безопасность информационных продуктов», – отметил вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.

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