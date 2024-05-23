Компания Segezha Group перевела адаптацию сотрудников в цифру с помощью решения «Поток Адаптация»

Segezha Group, лесопромышленный холдинг, проводил адаптацию новых сотрудников с помощью мобильного приложения «Поток Адаптация». Внедрение цифрового сервиса стало одним из HR-инструментов, который помог автоматизировать процесс онбординга в компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

В группе компаний работает более 19 тыс. человек. Часть из них занята в офисах, но большинство составляет рабочий персонал, работающий на производственных площадках. В Segezha Group было разработано несколько адаптационных программ, ориентированных на различные категории сотрудников. Например, для рабочих были специально созданы обучающие программы и программы наставничества. Так, новый сотрудник работает на производстве первый месяц под руководством наставника, чтобы получить необходимые навыки и знания.

С учетом расширения бизнеса и увеличения количества предприятий Segezha Group в 2022 г. обратились к российскому провайдеру HR-tech-решений — компании «Поток». Было решено использовать приложение «Поток Адаптация» для быстрого погружения новых сотрудников в работу и создания интерактивной траектории знакомства с компанией и командой. Приложение предоставляет задания, тесты и информацию для адаптации, что способствует быстрому знакомству с компанией. В настоящее время процесс адаптации в мобильном приложении проходят сотрудники из девяти локаций: инженерно-технический персонал и специалисты, работающие на предприятиях.

В ходе проекта HR-специалисты Segezha Group создали уникальные адаптационные треки — этапы, которые проходят новички в приложении. На каждом этапе появляется информация о компании, документах, уставах и правилах, а также мультимедийные файлы, исходя из специфики конкретных заводов и специальностей.

В дальнейшем компания решила сократить количество блоков в треке «Поток Адаптация». Это позволило точнее отразить специфику компании и включить актуальные данные и процессы. Кроме того, холдинг пересмотрел контент трека, включая Tone of voice и сопровождающие картинки и мультимедиа.

Для рабочих вакансий создан уникальный трек, где контент подбирается индивидуально для каждого предприятия, учитывая его особенности и историю.

Геймификация в адаптации сотрудников мотивирует новичков лучше узнать компанию через прохождение уровней в приложении. Также была внедрена функция «Написать HR», где после каждого задания сотрудникам доступна SOS-кнопка для оперативной помощи и поддержки от HR-специалиста.

Работа с адаптацией в компании длится два года. Для лучшей адаптации Segezha Group дополняет приложение другими инструментами, такими как welcome-пэк, welcome-тренинги, индивидуальные планы работ, бумажный формат гида новичка.

В результате Segezha Group достиг следующих показателей: с момента запуска проекта через приложение «Поток Адаптация» прошло 993 сотрудника, из них 77 человек еще проходят адаптацию, поскольку у них не закончился испытательный срок; уже 472 сотрудника (52%) успешно завершили адаптационный период.

«Segezha Group придает большое значение процессу адаптации новых сотрудников, и использование геймификации играет важную роль в этом процессе. Она позволяет нам предоставить сотрудникам интерактивный и увлекательный контент, стимулирующий их лучше понять бизнес-процессы компании и быстрее адаптироваться к нашей корпоративной культуре», — сказала Ангелина Воскресенская, директор по подбору и адаптации персонала Segezha Group.

«Мы создаем уникальную адаптационную программу, чтобы ускорить вхождение новых сотрудников в ритм и культуру бизнеса на 20-30%. Наши персонализированные треки и приложение «Поток Адаптация» с геймификацией помогут новичкам развивать навыки и получать знания в игровой форме», — отметил Максим Королев, «Поток Адаптация».

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«Поток» — ИТ-компания, создающая HR-Tech-решения по работе с персоналом. Закрывает потребности в подборе, оценке, развитии сотрудников. Оцифровывает HR-процессы и повышает эффективность работы HR-департамента. «Поток Рекрутмент» — платформа по автоматизации и оптимизации процессов рекрутинга с глубоким анализом по процессу найма и использованием искусственного интеллекта для первичной обработки кандидатов.