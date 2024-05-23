РФРИТ и «Яндекс.Облако» подписали соглашение о намерениях на ЦИПР 2024

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) и ООО «Яндекс.Облако» заключили рамочное соглашение о намерениях на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2024). Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

Документ подписали генеральный директор РФРИТ Александр Павлов и руководитель платформы Yandex Cloud Олег Коверзнев.

Взаимодействие будет направлено на продвижение российских решений в сфере информационных технологий на российском и на зарубежных рынках.

«РФРИТ как ведущий институт развития в сфере поддержки разработчиков ИТ-решений видит в кооперации с Yandex Cloud дополнительные возможности для российских ИТ-компаний, которые появятся при реализации совместных программ», – сказал Александр Павлов.

«Со старта нашей работы мы помогаем развитию ИТ-рынка через прямые программы поддержки стартапов и сотрудничество с фондами. Рад сотрудничеству с РФРИТ, уверен, вместе мы создадим больше возможностей для ИТ-предпринимателей», – отметил Олег Коверзнев.

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РФРИТ – институт развития группы ВЭБ.РФ, оператор государственных мер поддержки национальной программы «Цифровая экономика России», направленных на развитие и масштабирование перспективных ИТ-решений, инициатор внедрения дополнительных инструментов для развития отечественной ИТ-отрасли.