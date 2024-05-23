«Т1 Цифровая Академия» и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках ЦИПР «Т1 Цифровая Академия» (входит в холдинг Т1) и Университет Лобачевского (Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Т1.

Соглашение включает в себя повышение уровня подготовки специалистов ИТ-профилей, реализацию совместных программ по профориентации и трудоустройству выпускников, а также создание условий для реализаций совместной научной и производственной деятельности.

«Холдинг готов делиться экспертизой по современным ИТ-технологиям, и первоочередными направлениями мы видим те, что потребуются в рамках перехода к “Экономике данных”: искусственный интеллект, информационная безопасность, создание цифровых платформ и другие. Вместе с ВУЗами мы стремимся обеспечить актуальное и востребованное образование, так, чтобы выпускники соответствовали запросам рынка. Как непосредственный участник ИТ-рынка и работодатель мы видим, какие компетенции и качества нужны сейчас и какие будут востребованы в ближайшее время. Важно вовлекать талантливую молодежь в процесс разработки технологических инноваций еще в студенческие годы», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга T1.

«В рамках соглашения с компанией Т1 студенты смогут принять участие в открытых школах, побывать в ИТ-лагере, пройти стажировки, получить ключевые профессиональные навыки еще на этапе обучения в вузе. Взаимодействие с индустриальным партнером обеспечивает актуальность и практическую ориентированность образовательных программ. Это важнейшее условие успешного развития обучающихся. Хорошие перспективы открываются и в плане реализации совместной научной и производственной деятельности. Уверен, у нашего сотрудничества большое будущее», — сказал Олег Трофимов, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

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Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят бизнес-направления «Иннотех» («Т1 Иннотех», «Мультикарта»), «Искусственный интеллект» (Т1 ИИ), «Сервионика» («Т1 Сервионика»), «Интеграция» («Т1 Интеграция», «Т1 Облако»), «Радиоэлектроника» и вендор НОТА от Т1. Они обладают профессиональной экспертизой в области разработки ПО, системной интеграции, Big Data и машинного обучения, облачных сервисов, информационной безопасности, консалтинга, сервисной поддержки и аутсорсинга, процессинга, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Компетенции холдинга позволяют проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Также у холдинга есть собственный образовательный сервис для подготовки квалифицированных ИТ-кадров – «Т1 Цифровая Академия». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Подробнее: t1.ru.

О Т1 Цифровой Академии

Т1 Цифровая Академия (входит в Холдинг Т1) – образовательный партнер на рынке корпоративного обучения, провайдер готовых образовательных решений и кастомизированных продуктов и сервисов для развития ИТ-компетенций сотрудников. Компания работает на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга, объединяет цифровые компетенции Холдинга Т1, лучшие мировые практики и собственные разработки в сфере работы с талантами и предлагает заказчикам индивидуальные решения бизнес-задач. Цифровая Академия предлагает партнерам как разработку индивидуальных сервисных решений под задачи бизнеса, так и готовые базовые курсы, которые могут быть быстро доработаны и полностью адаптированы под цели заказчика. Индивидуальные сервисные решения Цифровой Академии отличает комплексный взгляд на корпоративное обучение, выраженный в концепции раскрытия талантов — гибком и адаптивном подходе к образованию сотрудников.