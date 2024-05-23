Исследование: группа Arenadata лидирует по количеству внедрений продуктов

Группа Arenadata, российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных — признана ведущим игроком в большинстве сегментов рынка, а также лидером по продуктовому предложению среди российских разработчиков СУБД и инструментов обработки данных, согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР).

Аналитики ЦСР прогнозируют рост рынка систем управления и обработки данных до 95 млрд руб. в 2024 году и более 230 млрд руб. к 2030 году со среднегодовым темпом роста около 20%. По результатам 2023 года в общем объеме рынка крупнейшая доля (54%) приходится на продажи СУБД. Этот сегмент состоит преимущественно из СУБД общего назначения (48%), за ним следуют аналитические СУБД (32%), резидентные СУБД (14%) и другие продуктовые категории.

В сегменте СУБД группа занимает лидирующие позиции в аналитических системах управления базами данных с долей 21% и Платформа Hadoop и СУБД на ней (37%), входит в топ-2 разработчика резидентных СУБД. В сегментах рынка «Средства загрузки данных» и «Средства управления данными» группа представлена на первом и втором месте соответственно.

По данным экспертно-аналитического центра, группа Arenadata имеет наиболее полный продуктовый портфель с наивысшим количеством инсталляций, что позволяет закрывать потребности клиентов как в продуктовых сегментах — СУБД, средства управления данными, средства загрузки данных, так и в предоставлении услуг.

Максим Пустовой, генеральный директор группы Arenadata: «Обновленное исследование ЦСР еще раз доказывает потенциал роста нашего рынка. Когда объем накапливаемых данных растет по экспоненте, а бизнесу и государству нужен инструментарий по хранению и обработке информации, на арену выходят разработчики с передовыми технологиями.

Группа Arenadata второй год подряд подтверждает наивысшие позиции на рынке присутствия, в том числе в аналитических СУБД — самом быстрорастущем сегменте СУБД, по данным ЦСР. Охватывая все основные продуктовые категории, мы намерены и дальше значительно обгонять темпы роста рынка управления и обработки данных в России.

Благодаря широкому продуктовому портфелю, развитым службам поддержки и консалтинга, накопленной экспертизе команды и инвестициям в новые разработки мы последовательно движемся к поставленной цели — стать выбором №1 среди поставщиков решений по работе с данными».

Аналитики ЦСР подчеркивают, что росту рыночной доли российских продуктов будут способствовать следующие факторы: усиливающиеся требования заказчиков и регуляторов к кибербезопасности продуктов, устойчивый спрос на импортозамещение западного программного обеспечения, различные виды государственной поддержки, а также быстрый рост профессионализма команд и зрелости продуктов.