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43% работающих дистанционно попросились на удаленку сами

Экономия затрат компании и гарантии сохранения эффективности труда — работающие аргументы для перехода на удаленку. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, работающих дистанционно или в гибридном режиме.

Как выяснилось, переход на удаленную работу или гибридный график чаще инициируют сами сотрудники (43%), причем активнее проявляют инициативу женщины (47% против 40% среди мужчин). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Как им удалось добиться перевода на удаленку? Часть ситуаций — явно про авторитет в компании и хорошие отношения с руководством: 22% однажды просто поставили своего начальника перед фактом («Стал работать из дома — и все»). 8% заявили руководителю, что на удаленке им комфортнее.

В целом же самый часто используемый довод — долгая дорога и цены на проезд (18%). Сотрудники считают его работающим, но, на самом деле, для бизнеса это и не аргумент вовсе: просто начальство идет навстречу хорошо зарекомендовавшим себя.

12% россиян говорили об экономии расходов компании (на аренде офисного пространства, покупке ПК и пр.). 8% гарантировали сохранение или даже увеличение эффективности работы. Каждый двадцатый согласился на снижение зарплаты. Еще по 5% просили удаленку как компенсацию ненормированного графика или говорили, что их ежедневное присутствие в офисе не нужно. По 4% ссылались на возраст и/или состояние здоровья, наличие опыта работы на удаленке, 3% — на семейные обстоятельства, свой профессионализм и организованность. В том, что добились перевода на удаленку угрозой увольнения, признались 4% опрошенных.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 327

Время проведения: 3-21 мая 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее удаленно или в гибридном режиме

Размер выборки: 1600 респондентов.

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