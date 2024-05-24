ИТ-кампус «Неймарк» и «Ред Софт» развивают научно-образовательную среду для инновационной экономики

Подписано соглашение о сотрудничестве российского разработчика и поставщика ИТ-решений «Ред Софт» с Межвузовским ИТ-кампусом мирового уровня «Неймарк». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

ИТ-кампус «Неймарк» — это межвузовский кампус мирового уровня в Нижнем Новгороде. Организация будет осуществлять подготовку полного спектра специалистов для ИТ-компаний. Уже сейчас в рамках проекта развивается целая экосистема мероприятий: внутренняя ИТ-Академия специализируется на обучении старшеклассников навыкам, которые востребованы в современной ИТ-отрасли. ИТ-Академия стимулирует творческую деятельность и обеспечивает возможность создания новых проектов в команде с единомышленниками, а важным элементом программы является обратная связь от представителей крупнейших ИТ-компаний.

Организации подписали соглашение о партнерстве, которое закрепило намерения о совместном развитии современной научно-образовательной среды и инновационной экономики. Совместными усилиями участники намерены повышать качество образования с учетом актуальных потребностей государства и подготавливать компетентных ИТ-специалистов.

Помимо организации образовательных программ, планируется совместное проведение научных и аналитических исследований, а также мероприятий на базе ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. Студентам кампуса будут доступны практики и стажировки в компании «Ред Софт».

«Наша задача — сделать знания об отечественных ИТ-решениях доступными для всех желающих. Мы готовы дать начинающим специалистам необходимый ресурс для старта в ИТ: компетенции и навыки по работе с решениями, которые с каждым годом будут все популярнее у работодателей. «Ред Софт» активно сотрудничает с образовательными учреждениями, предоставляя на безвозмездной основе права на программные продукты компании, организуя мастер-классы для преподавателей и студентов. Мы рады сотрудничеству с «Неймарк.ИТ-Кампус» и верим, что наши усилия дадут прекрасные результаты», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«В ИТ-кампусе «Неймарк» формируется целая экосистема подготовки наиболее востребованных кадров для высокотехнологичных сфер при участии ведущих вузов и лидеров ИТ-отрасли. Это позволяет свести воедино лучшие практики преподавания, огромный научный опыт и реальную практику рынка. С «Ред Софт» мы планируем развивать совместную образовательную и научно-исследовательскую деятельность в сферах искусственного интеллекта, микроэлектроники, программно-аппаратных комплексов и других направлениях», — сказал директор АНО «Неймарк» Валерий Черепенников.

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«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем. Экспертиза компании основана на более чем 15-летнем опыте разработки решений для крупных заказчиков из государственного и коммерческого сектора. Заказчики компании «Ред Софт» — это госкорпорации, органы государственной власти, представители бизнеса из всех отраслей экономики: от тяжёлой промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли до телекома, ритейла, медицины, образования и предпринимательства. Продукты «Ред Софт» входят в Реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Компания «Ред Софт» входит в число лицензиатов ФСТЭК России, ФСБ России, а также является членом организаций АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» и резидентом инновационного центра «Сколково».

«Неймарк» — проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.