«Работа.ру» и «Киберпротект»: каждый десятый россиянин не соблюдает правила кибербезопасности на работе

Сервис «Работа.ру» и ИТ-компания «Киберпротект» провели исследование и выяснили, как часто россияне нарушают правила кибербезопасности на работе. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.

Знают и постоянно следуют правилам кибербезопасности и хранения данных на работе 38% опрошенных россиян, 42% респондентов знают о правилах, но не всегда их соблюдают, причем такое поведение характерно как для женщин, так и для мужчин в равной мере.

10% участников исследования в принципе не учитывают правила кибербезопасности и хранения данных в работе. Столько же (10%) вовсе не пользуются компьютером.

При этом, самыми ответственными предсказуемо оказались ИТ-специалисты, более половины из них (58%) стараются максимально обезопасить свои устройства и данные, 35% делают это реже и только 7% не заботятся о защите. Кроме того, в тройку лидеров по уровню ответственности вошли сотрудники транспортной отрасли (47% регулярно следуют «заветам» кибербезопасности), а также работники сферы торговли (40%).

При этом только 25% опрошенных изучали правила кибербезопасности и работы с данными в своей компании. Среди них в основном представители банковской сферы (69%), ИТ-специалисты (48%) и маркетологи (25%). 75% респондентов, в свою очередь, не проходили обучение по кибербезопасности на работе: чаще всего так отвечали строители (86%) и работники торговли (77%).

53% респондентов также признались, что хранят пароль от рабочего компьютера только в своей голове. 17% записывают его на бумаге, 9% — используют автосохранение паролей в браузере.

Кроме этого, 67% участников исследования не используют документы своей компании вне рабочей учетной записи, 22% отправляют их на личную почту, 14% сохраняют на флешку, 9% скачивают на телефон.

В 47% компаний отсутствуют санкции за несоблюдение сотрудниками правил кибербезопасности и работы с данными, 24% респондентов признались, что сотрудника их компании в случае подобного нарушения может ожидать выговор, 20% участников исследования поделились, что в случае несоблюдения правил кибербезопасности, сотрудникам грозит увольнение. 13% ожидают штрафов от руководства, 10% — блокировку учетной записи. 12% предсказывают другой исход событий, например, повторное прохождение обучения.

Елена Бочерова, исполнительный директор ИТ-компании «Киберпротект»: «Правильное хранение данных и соблюдение принципов кибербезопасности — это не просто вопрос удобства, это вопрос стратегической важности как для сотрудников, так и для компаний, а в конечном счете для всей экономики. Последствия халатного отношения к такого рода вопросам не только могут негативно отразиться уровне защиты конфиденциальных данных, но и принести прямые финансовые и репутационные потери. Мы призываем к повышению культуры обращения с данными в организациях, от этого зависит устойчивость бизнеса и нашей экономики».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: более 3,5 тыс. респондентов. Время проведения: май 2024 г.

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