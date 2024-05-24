«Ред Софт» и Mind Software будут сотрудничать в области информационных технологий

Российский разработчик инфраструктурного и системного ПО Mind Software подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Ред Софт» – поставщиком решений и услуг в области информационных технологий.

Сотрудничество будет направлено на работу по обеспечению взаимной совместимости продукции, а также разработку совместных проектов и создание отдельных продуктов в интересах обеспечения разработок партнеров. Взаимная интеграция программного комплекса Mind и платформы «Ред Виртуализация» позволит значительно расширить её функциональные возможности: будут реализованы такие сценарии как бесшовный перенос объектов виртуальной инфраструктуры и создание аварийных отказоустойчивых копий.

«Мы уверены, что пользователи продуктов «Ред Софт» высоко оценят дополнительный функционал, который станет доступен благодаря нашему сотрудничеству. Это простой и удобный инструмент автоматизации для решения задач трансформации инфраструктуры организаций в текущих не простых реалиях», — сказал Антон Груздев, технический директор Mind Software.

«Сотрудничество с Mind Software — еще один шаг в сторону качественного расширения экосистемы наших продуктов. Объединив компетенции и опыт, мы сможем предлагать пользователям эффективные комплексные решения для решения самых амбициозных задач», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».