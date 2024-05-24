CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Ред Софт» и Mind Software будут сотрудничать в области информационных технологий

Российский разработчик инфраструктурного и системного ПО Mind Software подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Ред Софт» – поставщиком решений и услуг в области информационных технологий.

Сотрудничество будет направлено на работу по обеспечению взаимной совместимости продукции, а также разработку совместных проектов и создание отдельных продуктов в интересах обеспечения разработок партнеров. Взаимная интеграция программного комплекса Mind и платформы «Ред Виртуализация» позволит значительно расширить её функциональные возможности: будут реализованы такие сценарии как бесшовный перенос объектов виртуальной инфраструктуры и создание аварийных отказоустойчивых копий.

«Мы уверены, что пользователи продуктов «Ред Софт» высоко оценят дополнительный функционал, который станет доступен благодаря нашему сотрудничеству. Это простой и удобный инструмент автоматизации для решения задач трансформации инфраструктуры организаций в текущих не простых реалиях», — сказал Антон Груздев, технический директор Mind Software.

«Сотрудничество с Mind Software — еще один шаг в сторону качественного расширения экосистемы наших продуктов. Объединив компетенции и опыт, мы сможем предлагать пользователям эффективные комплексные решения для решения самых амбициозных задач», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Минцифры хочет создать единую платформу киберзащиты для государства и бизнеса

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Nvidia больше не тянет. Она вынуждена снижать цены на новейшие уникальные ускорители, чтобы поспеть за китайскими конкурентами

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024