В ИТ и логистике на руководящие посты чаще назначают своих сотрудников, а не внешних кандидатов

Сделать карьеру проще в логистических и ИТ-компаниях: каждый второй работодатель предпочтет повысить своего сотрудника, вместо того чтобы принять управленца со стороны. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Согласно исследованию, в 44% компаний отдают предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей. 13% работодателей предпочитают нанимать управленцев со стороны. В 40% организаций на руководящие должности одинаково часто назначают как внутренних кандидатов, так и пришедших извне. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди работодателей из разных отраслей внутренних кандидатов назначают на руководящие должности чаще всего в сферах логистики и информационных технологий (по 48%). Тех, кто отдает предпочтение внешним кандидатам, сравнительно немного в рассмотренных отраслях, и все же чуть больше их в сфере услуг (15%).

За 12 лет компаний, где приоритет при найме на руководящие должности — у действующих сотрудников, стало больше.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 191

Время проведения: 1 апреля – 24 мая 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.