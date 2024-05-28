«Группа Астра» и АЛРОСА стали стратегическими партнерами

Разработчик инфраструктурных программных продуктов «Группа Астра» и компания по добыче алмазов АЛРОСА заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Совместные усилия компаний будут направлены на реализацию ИТ-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения и обеспечения полного цифрового суверенитета России в целом и Республики Саха (Якутия) в частности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В рамках соглашения предполагается адаптировать стек решений «Группы Астра» к специализированным коммерческим цифровым сервисам и платформам АЛРОСА. Это будет способствовать повышению уровня технологичности программного обеспечения партнеров и эффективности его внедрения в российские ИТ-инфраструктуры для бизнеса. Сотрудничество сторон найдет свое отражение и в развитии технических компетенций специалистов АЛРОСА за счет их обучения работе с продуктами «Группы Астра» и получения доступа к результатам тестовых испытаний на совместимость отечественного ПО, проведенных в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra.

Компании договорились оказывать взаимную поддержку в реализации и популяризации совместных профильных мероприятий, обмениваться опытом и актуальной информацией по вопросам повышения уровня ИТ-безопасности и защиты от киберугроз. Для формирования условий эффективного взаимодействия по всем направлениям сотрудничества будут созданы рабочие и экспертные группы.

«Сотрудничество с «Группой Астра» играет важную роль в обеспечении стабильности и надежности нашей инфраструктуры, достижении технологического суверенитета и успешной реализации стратегических планов. Это партнерство поможет не только достичь целей по импортозамещению, но и будет способствовать развитию обеих компаний. Мы выражаем благодарность «Группе Астра» за возможность совместно развивать экосистему для всего промышленного комплекса России», - сказал директор по информационным технологиям АЛРОСА Вадим Желтухин.

«Подписание соглашения с АЛРОСА — серьезное и значимое событие для «Группы Астра». Мы рассчитываем на серьезный синергетический эффект от взаимовыгодного сотрудничества. В результате совместной работы портфели компаний существенно пополнятся новыми решениями и ИТ-проектами. Цель— подружить наши продукты с софтом АЛРОСА и на их базе предлагать отрасли зрелые технологические стеки для цифровой трансформации бизнеса», — отметил генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АЛРОСА — алмазодобывающая компания. Основные добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, где разрабатывается около 20 месторождений алмазов. Группа занимает 30% мирового и около 90% российского рынка алмазодобычи.