Клиентам платформы SaluteBot стали доступны новые возможности создания чат-ботов на базе GigaChat

Интеграция с программным интерфейсом GigaChat API расширила возможности платформы для автоматизации общения с клиентами SaluteBot. Теперь бизнес может загрузить в SaluteBot документы в формате pdf объемом до 300 тыс. символов каждый, в том числе: политику компании, информацию по продуктам и услугам, часто задаваемые вопросы (FAQ), презентации и др. На базе загруженной информации формируется уникальная «база знаний», позволяющая ускорить процесс создания бота и повысить его способность обрабатывать еще большее количество обращений клиентов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка и SberDevices.

Автоматизация общения с клиентами в текстовых каналах до 85%

Получая запрос от клиента, чат-бот ищет релевантные запросу фрагменты текста среди ранее загруженных документов (базы знаний), данная функция основана на технологии RAG (Retrieval Augmented Generation). При необходимости он задает уточняющие вопросы и при формировании ответа использует только ту информацию, которая находится в документах. При этом бот не просто копирует часть готового текста, а адаптирует ее в удобный для восприятия формат.

Помимо информации из загруженных документов, GigaChat может поддержать с клиентом свободный диалог, используя данные, на которых была обучена сама модель. Таким образом, даже если в сценарии не был предусмотрен вопрос клиента, чат-бот все равно сможет на него ответить. Использование GigaChat в работе SaluteBot позволяет достигнуть уровня автоматизации общения в текстовых каналах до 85%.

Время на создание сценария чат-бота сократилось в 20 раз

Для того, чтобы чат-бот давал максимально качественные и релевантные ответы, при создании его сценария GigaChat автоматически генерирует расширенный список синонимов, на базе которого формируется перечень тренировочных фраз для интентов (намерений клиентов, с которыми они обращаются). Человеку остается проверить предложенные варианты и при необходимости их дополнить. Такой подход сокращает время на разработку сценария чат-бота с 5 часов до 15 минут.

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «Интеграция с GigaChat позволяет пользователям SaluteBot создавать эффективных виртуальных сотрудников службы поддержки с широким объемом знаний, которые 24/7 готовы предоставить максимально полную и точную информацию по любому запросу клиента. Кроме того, использование модели дает возможность управлять уровнем эмпатичности бота, настраивать необходимый Tone of Voice, чтобы повышать индекс удовлетворенности клиентов (CSI - Customer satisfaction index)».

Все новые возможности на базе GigaChat доступны бизнесу в рамках действующих тарифных планов SaluteBot, без дополнительной платы.

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SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств с виртуальным ассистентом «Салют» для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 г.