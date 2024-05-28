В «КидБурге» открывается игротека Security Vision

12 июня в городе профессий «КидБург» в Центральном детском магазине на Лубянке состоится торжественное открытие новой игровой локации – Центра кибербезопасности Security Vision.

В новом игровом пространстве города профессий «КидБург» все по-настоящему. На площади 40 квадратных метров развернется настоящий центр по защите личной информации и предотвращению киберпреступлений. Спасать «КидБург» от киберпреступников ребятам придётся в режиме реального времени с использованием высокотехнологичного программного обеспечения.



Освоить профессию специалиста центра кибербезопасности смогут ребята от 8 лет, а основам информационной безопасности смогут обучиться даже маленькие дети, правда при помощи родителей, в игротеке предусмотрены семейные наборы.





Ребята смогут не только попробовать себя в самых популярных профессиях кибербезопасности, но и узнать интересные факты из сферы ИТ: что такое вирусы, социальная инженерия, фишинг. Научатся соблюдать цифровую гигиену и противостоять уловкам мошенников. Вся эта информация будет полезна не только детям, но и их родителям.





Игровой сценарий подразумевает обучение, практику и даже «зарплату» в специальной валюте «КидБурга» — профи. Заработанные профи можно потратить в сувенирном магазине «Профишоп» или положить на личный «счет» и использовать при следующем посещении города профессий.





«Сейчас вопросы кибербезопасности как никогда актуальны и обсуждаются на всех уровнях страны. Защита информации — неотъемлемая часть любой современной ИТ системы. Важно не только рассказывать об этом, но и дать подрастающему поколению возможность получить базовые навыки цифровой гигиены и принципов информационной безопасности, ведь именно сегодняшние дети станут оплотом кибербезопасности в будущем. Город профессий «КидБург» – прекрасная площадка для этого», — прокомментировал генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.





«Город профессий «КидБург» — крупнейший российский проект в сфере edutainment. Вот уже 14 лет мы помогаем развивать у детей социальные навыки с помощью обучения через игру. Как правило, дети приходят в «КидБург» несколько раз, ведь у нас всегда можно попробовать что-то новое. Мы рады принять в нашу семью нового партнера Security Vision. Не ошибусь, если скажу, что игротека получилась невероятно современной. Большинство детей имеет доступ к интернету, но многие не знаю о правилах хранения и передачи информации в сети Интернет, и понять изнутри, как устроена сеть будет очень полезно», — рассказала генеральный директор ГК "Кидбург" Эльвира Крылова.