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Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве

Российский разработчик цифровых систем автоматизации для промышленных предприятий «Кловер Групп» (Ctrl2GO Solutions) и системный интегратор «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились о совместном выполнении проектов на основе интеллектуального анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта.

Компания Ctrl2GO Solutions поможет выстроить и запустить систему сквозного процесса ТОиР на базе собственных продуктов – интеллектуальной системы предиктивной диагностики «Умная Диагностика (SmartDiagnostics)» и системы для управления производственными активами компании SmartEAM. Продукты вендора предназначены для удаленного мониторинга, автоматической диагностики и прогнозной аналитики технического состояния динамического и статического оборудования с применением инструментов искусственного интеллекта для повышения надежности и с целью риск-ориентированного управления производственными активами, а также обеспечивают ведение базы данных оборудования, планирование и контроль выполнения работ ТОиР с учетом технического состояния оборудования и доступности ресурсов.

«Партнерство с „Хайтэк-Интеграция“ позволит не только обеспечить заказчиков современными отечественным ПО, но и эффективно выстраивать бизнес в современных реалиях и решать сложные задачи клиентов в различных секторах экономики. Экспертиза и опыт партнеров в области внедрения позволяют говорить о широких возможностях реализации совместных проектов», – отметил коммерческий директор Ctrl2GO Solutions Сергей Носков.

«Мы очень тщательно относимся к выбору партнеров, поскольку заинтересованы в том, чтобы предлагать заказчикам только лучшие и проверенные решения. Цифровые системы автоматизации для промышленных предприятия Ctrl2GO Solutions по праву считаются одними из самых качественных и надежных, а значит станут гармоничным пополнением портфеля услуг и решений «Хайтэк-Интеграции». Уверен, с новым партнером перед нами и нашими заказчиками открываются новые горизонты в части автоматизации процессов, связанных с анализом данных, причем с использованием современных отечественных решений», – отметил Игорь Вайсблюм, генеральный директора компании «Хайтэк-Интеграция».

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