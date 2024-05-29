ГК «Инфотактика» и НИЦ «Технологии» заключили партнерское соглашение

Группа компаний «Инфотактика» и Научно-инженерный центр «Технологии» заключили партнерское соглашение, в рамках которого планируется реализация проектов по производству и поставке цифровых камер видеонаблюдения под нужды промышленных объектов и объектов критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Инфотактика».

НИЦ «Технологии» – это предприятие полного цикла с RnD-центром и производством в Краснодаре. Продукция компании оснащена грозозащитой второго класса, пылевлагозащитой IP67 и способна работать в суровых российских условиях — до -45 градусов без термокожухов и дополнительного оборудования. Эти характеристики делают разработки НИЦ «Технологии» уникальными на отечественном рынке видеонаблюдения.

ГК «Инфотактика», системный интегратор в области информационных технологий, подписала партнерское соглашение с НИЦ Технологиями с целью удовлетворения потребностей рынка в области комплексных решений видеонаблюдения. Это особенно актуально сегодня, когда азиатские производители систем видеонаблюдения постепенно уходят из российского рынка.

«Получить доступ к современным камерам злоумышленникам достаточно просто: они сегодня могут не только перехватывать видеопоток, но и намеренно нарушить работу всей системы безопасности. Такое часто происходит с азиатскими производителями и отечественными вендорами, продающимися под «российским гражданством», чьи камеры имеют известные уязвимости и бекдоры, позволяющие получить к ним доступ даже непрофессионалу. Наши камеры лишены этого — известных уязвимостей в текущем ПО нет, камера имеет низкоуровневое шифрование загрузчика, что делает невозможным подмену прошивки. Мы также поддерживаем аппаратную двухстороннюю криптографическую защиту, которая предотвращает несанкционированный доступ и перехват видеопотока. Поэтому партнерство с ГК «Инфотактика» является важным шагом для расширения нашего присутствия на российском рынке», — сказал генеральный директор НИЦ «Технологии» Вадим Присяжнюк.

«Вектор импортозамещения дает возможность отечественным компаниям реализовывать и внедрять комплексные решения. Наше сотрудничество с НИЦ «Технологии» позволит решать задачи по системам видеонаблюдения любой сложности для различных категорий заказчиков: госучреждений, военных и пограничных объектов, КИИ. Для всех, кому нужны масштабируемые решения с возможностью кастомизации. Мы готовы предложить нашим конечным клиентам индивидуальные спецсерии с уникальными функциональными особенностями продукта», — отметил генеральный директор ГК «Инфотактика» Александр Колосов.

В настоявшее время НИЦ «Технологии» разрабатывают линейку камер с цветным ночным зрением без использования подсветки. А в перспективе планируется пополнение продуктового портфеля камерами с технологиями машинного зрения.

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ГК «Инфотактика» – российская ИТ-компания c опытом в разработке цифровых решений и интеграции комплексных проектов по информатизации и информационной безопасности для бизнеса и государства.

НИЦ «Технологии» – компания, специализирующаяся на производстве охранных телевизионных систем российского производства: от IP-видеокамер и видеорегистраторов до сопутствующей программной продукции и ситуационной аналитики. Продукция внесена в реестры Минпромторга и Минцифры.