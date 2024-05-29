Ключевые тренды на рынке труда ИТ-отрасли в 2024 г. от M1Cloud

О главных трендах на рынке труда в ИТ-отрасли в 2024 г. рассказал Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud.

Переквалификация

В 2024 г. продолжилась релокация ИТ-гигантов, что сформировало устойчивый запрос рынка на замену программного обеспечения и технологических решений, а соответственно, потребовались ИТ-специалисты с новыми навыками работы, так как их компетенции во многом привязаны к конкретным продуктам. В результате в 2023 г. можно было наблюдать формирование тренда на переквалификацию ИТ-специалистов, который продолжиться в ближайшие год-два, пока рынок не структурируется по наиболее востребованным ИТ-продуктам. Компании ищут кадры, способные быстро адаптировать технологии под бизнес-задачи. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Высокий уровень спроса на высококвалифицированных ИТ-специалистов требует от работодателей больших затрат на поиск и удержание кадров, так как на рынке есть существенный дефицит ИТ-специалистов. Работодатели предлагают программы обучения для удержания ценных кадров.

Численность ИТ-кадров в общем объеме работающего населения ежегодно растет. По данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), доля ИТ-кадров в 2024 г. достигнет 3,1% среди всего работающего населения, а к 2030 г. доля должна составить около 4,9%. Вместе с тем, дефицит кадров сохраняется, так как потребность в узкоспециализированных ИТ-специалистах превышает количество уже работающих специалистов. Так, АПКИТ посчитали потребность в ИТ-кадрах высшей и средней категории (без учета уже работающих): 438 тыс. человек в 2024 г., а в 2030 г. может составить 492 тыс. человек.

Основные компетенции

По данным Superjob, самые востребованные специалисты в ИT – это разработчики, бизнес-аналитики и руководители проектов. Также растет спрос на ИT-специалистов, владеющих навыками работы с использованием искусственного интеллекта, и специалистов в сфере защиты информации.

Что касается облачного рынка, по данным сервис-провайдера M1Cloud, в 2024 г. наиболее востребованы специалисты по миграции данных из разных информационных систем, по информационной безопасности и по технической поддержке, а также специалисты по виртуализации, в том числе со знанием российского ПО и оборудования.

По данным Superjob, в крупных ИT- и телекоммуникационных компаниях, банках, сетевом ритейле есть потребность в ИТ-специалистах, с навыками работы с нейросетями и искусственным интеллектом, так как такие компании активно занимаются собственной разработкой и одни из первых внедряют передовые технологии в бизнес-процессы.

В 2024 г. госзапрос в большей степени будет ориентироваться на специалистов в области электроники, так, по данным АПКИТ, спрос вырастет на 21% по сравнению с 2023 г., что связано с курсом на развитие собственного производства электроники и ИТ-оборудования в России.

Удаленная работа и самозанятые

В ИТ-сфере со времен пандемии сохраняет популярность удаленная модель работы, что позволяет работодателям брать специалистов, не привязывая их к офису, что в целом влияет на лояльность сотрудников. По данным Superjob, в ИТ-отрасли сохраняется самая большая доля, работающих удаленно, по России количество вакансий «на удаленке» составляют 4-6% от всего числа вакансий, при этом в ИТ-сфере их доля составляет – от 26 до 28%. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что модель удаленной работы надолго вошла в ИТ-сферу, и в этом направлении изменений не будет в долгосрочной перспективе. Сервис-провайдер M1Cloud наряду с гибридной моделью также использует удаленную модель работы, что повышает гибкость в области поиска высококвалифицированных ИТ-специалистов.

Также можно наблюдать стремительный рост самозанятых в ИТ, так по данным АПКИТ, в 2022 г. их было 202 тыс. человек, а до конца 2024 г. ожидается уже 417 тыс. человек, и их количество будет расти, так по прогнозу к 2030 г. – может достичь 1 млн человек. Таких специалистов в большей степени компании привлекают для проектной работы, которая требует временного участия.

Уже много лет, по мере развития и проникновения ИТ в бизнес, команда ИТ-специалистов во многих компаниях в различных сферах – это важная, если не ключевая, часть бизнеса, которая, по сути, является частью бренда компаний и обеспечивает устойчивость и непрерывность работы всей структуры. В условиях дефицита ИТ-специалистов, бизнес концентрируется на удержании ценных кадров, предоставляя им не только возможности для переобучения, но и различные форматы работы, в том числе удаленной. В свою очередь, такой гибкий подход к ИТ-специалистам повышает их лояльность.

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Сервис-провайдер M1Cloud предлагает персональный подход к предоставлению ИТ-инфраструктуры, строит индивидуальные решения под конкретного клиента. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России по версии CNews. Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем – на 30-40%. Рост клиентской базы в 2022 г. составил 46%.