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Волгоградские студенты смогут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики

Цифровая экосистема МТС открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы – обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе. Студенты Волгоградской области могут подать документы на программу с 19 июня по 25 июля 2024 года. Расходы на обучение волгоградцев полностью покроет финансирование МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сентябре 2024 г. МТС открывает магистратуру по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ. Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Программа будет включать большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка.

Поступление на образовательную программу для студентов Волгоградской области возможно по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига». При отборе рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования. Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения.

«Магистратура в сфере искусственного интеллекта – хорошая возможность для любого волгоградца добиться больших успехов как в ИТ, так и в научной и коммерческой сферах, поскольку очевидно, что инструменты ИИ уже сейчас затрагивают практически все отрасли экономики и являются драйверами цифрового развития страны. Преподавателями магистратуры станут ведущие специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудники МТС, в частности — MTS AI. Обучение продлится два года и будет основываться на реальных кейсах в области искусственного интеллекта из практик лидеров рынка», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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