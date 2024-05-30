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МТС предложит корпоративным клиентам из Хакасии отечественную компьютерную технику по подписке

ПАО «МТС» сообщает об открытии доступа к технике RDW Computers по подписке для корпоративных клиентов из республики Хакасия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предприниматели из Хакасии смогут использовать компьютерную технику российского производителя — компьютеры, мониторы, моноблоки, серверы — а также фирменные сервисы МТС по ежемесячной подписке с возможностью регулярной замены и сервисного обслуживания. Так, подписка на компьютерную технику может стать выходом для бизнеса, у которого нет возможности единоразово закупить большое количество необходимой техники для работы.

«У предпринимателей в республике определенно есть потребность в качественных российских технологических предложениях, которые бы не только ответили возникающим запросам бизнеса, но и оптимизировали его процессы. Доступ по подписке к сертифицированной компьютерной технике, которая входит в Единый реестр Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры, позволит корпоративным клиентам в регионе сократить издержки и развиваться еще быстрее и качественнее», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в Республике Хакасия Сергей Киселев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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