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Postgres Professional проводит бесплатный IT-лагерь для школьников Калмыкии

Postgres Professional, ведущий российский разработчик систем управления данных, совместно с IT-кластером «Цифровая Калмыкия» организуют бесплатную летнюю IT-школу. При поддержке компании первые шаги в IT-профессии сделают более 240 школьников Калмыкии.

Учащиеся 6-11 классов узнают основы языка программирования Python, познакомятся с самой популярной в мире СУБД PostgreSQL и напишут свою первую программу под руководством опытных специалистов.

По итогам работы будет создана лагерная программа, которая позволит масштабировать профориентационную практику в других регионах России.

«Многие считают, что растить специалистов для отрасли СУБД нужно с университета. Я же уверен, что начинать нужно намного раньше. Поэтому Postgres Professional открывает для себя новое образовательное направление – работу со школьниками. Происходит это в Калмыкии, где я родился и знаю о потребностях региона изнутри. Но в России очень много талантливых детей, которых нужно поддерживать и направлять. Поэтому следующая наша задача – расширить этот опыт, чтобы уже в ближайшем будущем получить новое поколение системных разработчиков», – отметил Олег Бартунов, генеральный директор Postgres Professional.

Подробности и условия зачисления в IT-школу можно узнать на сайте https://cybercamp08.ru.

erid:LjN8JxzDpРекламодатель: Компания ООО «ППГ»ИНН/ОГРН: 7729445882/1157746074518Сайт: https://postgrespro.ru/

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