В России популярность специалистов по безопасной разработке выросла в 1,5 раза

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование рынка труда в сфере информационной безопасности. Аналитики выяснили, что спрос на специалистов по безопасной разработке (DevSecOps) в 2023 г. вырос на 48% по сравнению с 2022 г., а за последние пять лет число таких вакансий увеличилось в 5,3 раза. В 2024 г. тренд продолжается — по итогам I квартала 2024 г. специалисты по безопасной разработке требовались на 30% чаще, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Спрос на специалистов по безопасной разработке растет на порядок более высокими темпами, чем на разработчиков общего профиля: с 2019 по 2023 гг. количество вакансий с упоминанием навыков, относящихся к DevSecOps, увеличилось в 5,3 раза — до 2,9 тыс. В части инструментария наиболее востребованным оказалось умение работать со статическими анализаторами исходного кода (SAST) – оно упоминалось примерно в 45% вакансий с требованиями к навыкам безопасной разработки.

«Требования к уровню защищенности программных продуктов выдвигают и заказчики, и сами вендоры. Безопасная разработка, контролирующая защищенность ПО ИТ-решений на всех стадиях, позволяет заказчикам повысить эффективность расходов на киберзащиту в целом и избежать затрат на устранение последствий успешных кибератак. Поэтому отношение числа специалистов по DevSecOps к общему количеству разработчиков быстро растет» — отметила Евгения Наумова, генеральный директор компании МТС RED.

С 2019 по 2023 гг. количество вакансий разработчиков на hh.ru выросло на 26% — в среднем на 4,7% ежегодно. При этом пик вакансий разработчиков в России пришелся на 2021 г. — зафиксировано 200 405 вакансий, на 44,6% больше по сравнению с 2020 г. После спада востребованности разработчиков в 2022 г., в 2023 г. спрос на них восстановился — на 9,6% вакансий больше, чем годом ранее. А в I квартале 2024 г. на hh.ru было размещено 44,4 тыс. вакансий разработчиков, на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также вдвое выше среднего показателя за последние пять лет.

«Мы уже привыкли, что разработчик — востребованная специальность. Но в современных условиях становится важным не только создать программное решение или интернет-сервис, но и защитить его от кибератак. Востребованность специалистов по DevSecOps и AppSec быстро растет, так как они обеспечивают выполнение требований безопасности по ходу разработки, наиболее комфортным образом для специалистов, участвующих в создании и развитии продукта», — сказала Татьяна Фомина, директор hh.ru по информационным технологиям и кибербезопасности.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

hh.ru — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 320 тыс. компаний. База компании содержит 69 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в начале 2024 г. составило 1,4 млн ежедневно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.