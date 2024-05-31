Стартовал финальный день кейс-чемпионата в рамках Молодежной программы FINOPOLIS.365

Молодежная программа FINOPOLIS.365 вышла на финишную прямую! Сегодня участники презентуют свои инновационные решения экспертам Банка России.

Пять команд сосредоточились на кейсе, предложенном разработчиком автоматизированных банковских систем «ФлексСофт», — «Построение идеального клиентского пути при онлайн-оформлении ипотеки на новостройку». Менторы компании поделились с участниками собственным опытом в части создания технологической базы для цифровой ипотеки.

Под руководством наставников из «ФлексСофт» команды проанализировали текущий клиентский путь при получении ипотеки на новостройку, выявив перспективные и инновационные решения для этого кейса. В процессе совместной работы менторов и студентов были разработаны передовые предложения по технологическим решениям и оптимизации бизнес-процессов онлайн-ипотеки.

Эксперты Банка России изучат представленные решения и оценят их инновационность, реализуемость и потенциальное воздействие на сферу финансовых услуг. Победа в программе откроет для команд уникальные возможности для дальнейшей реализации своих проектов и развития в финансовой индустрии. Результаты будут объявлены в ближайшее время.