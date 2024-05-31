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ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и президент Sitronics Group Николай Пожидаев подписали соглашение о сотрудничестве.

Университет и ИТ-компания планируют создать ассоциацию «Региональный научно-технический центр развития цифровых технологий», которая выступит площадкой для тестирования и внедрения новых цифровых решений. В частности, на ней будет идти апробация продуктов и технологий для межвузовского кампуса Томска.

Предметом соглашения ТГУ и Sitronics Group является взаимодействие сторон по таким направлениям как развитие и коммерциализация научно-технического потенциала Томской области, пилотная апробация и эксплуатация технологических решений на базе ТГУ, привлечение инвестиций в регион в части развития наукоемкого бизнеса и технологий, ⁠развитие технологий для цифровизации кампусов мирового уровня.

Другой крупный блок сотрудничества сторон – это разработка технологических решений в таких областях как цифровая трансформация государственного и муниципального управления, цифровая трансформация городской среды и ЖКХ, интеллектуальные транспортные системы, интеллектуальные системы экологической безопасности и других.

Среди первоочередных задач, определённых партнёрами, пилотная апробация и эксплуатация цифровых решений, разрабатываемых для томского межвузовского кампуса – его единой интеграционной платформы, интерактивной карты и других продуктов.

Кампусы мирового уровня создаются в разных регионах страны в рамках федерального проекта «Наука и университеты». Компания Sitronics Group уже выступает технологическим партнером по цифровизации «умных» кампусов в Перми, Тюмени, Архангельске и Уфе, в которых концессионером является компания «Эталонные Концессии». Современный умный кампус – комплекс программного обеспечения и систем для единой образовательной среды, управления инженерной инфраструктурой и безопасности, а также мультимедийного оборудования.

«У нас есть портфель продуктов и опыт цифровизации в сфере создания современных кампусов, а также различных элементов проекта «Умный город». Мы готовы делиться экспертизой в рамках создаваемой ассоциации и совместных рабочих групп. Уверен, наше сотрудничество будет содействовать выработке оптимальных путей решения задач, стоящих перед университетом и Томской областью», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Sitronics Group обладает опытом в цифровизации стратегических отраслей экономики и реализации крупномасштабных проектов для бизнеса и государства. В рамках программы Минстроя РФ «Умный город» по цифровизации городского хозяйства компания развивает инфраструктурные проекты, цифровые платформенные решения для управления территорией, для развития электротранспорта, интеллектуальные системы для управления дорожным трафиком, комплексные решения для цифровизации объектов спорта, здравоохранения и многое другое.

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