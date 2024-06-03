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Нижегородцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в ВШЭ

МТС открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы – обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе. Прием документов на программу продлится с 19 июня по 25 июля 2024 г.

В сентябре 2024 г. МТС открывает магистратуру по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Она будет включать в себя большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка.

В рамках первого набора будет предоставлено 30 бесплатных мест для обучения, финансирование полностью ведется со стороны МТС.

Поступить на образовательную программу нижегородцы могут по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига». Необходимыми навыками для поступления являются программирование, математическая подготовка, знание статистики и машинного обучения. При отборе рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования.

Преподавательский состав магистратуры будет состоять из ведущих специалистов факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудников МТС. Эксперты магистратуры поделятся реальными практическими кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных.

«Нижний Новгород занимает лидирующие позиции по количеству ИТ-специалистов на душу населения в стране. Новая программа станет дополнением к уже создаваемой в регионе бесшовной образовательной экосистеме в сфере ИТ. При этом сочетание технических и предпринимательских дисциплин позволит выпускникам магистратуры реализоваться в будущем как в научной, так и в коммерческой сферах», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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