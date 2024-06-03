Парк развлечений «Замания» сменил платформу кадрового ЭДО на HRlink

Семейный парк развлечений «Замания» сменил поставщика кадрового электронного документооборота (ЭДО), выбрав в качестве нового сервиса платформу HRlink. Решение удовлетворило требования группы компаний к КЭДО, среди которых – функциональность сервиса, надежность работы с данными сотрудников, а также доступная и эффективная техподдержка. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Группа компаний «Замания» имеет широкую географию - одноименные семейные парки развлечений представлены в Москве, Московской области, а также в других регионах России. Всего в штате ГК «Замания» работает 800 человек.

Предыдущая платформа для кадрового ЭДО не устраивала HR-команду и руководство. Решение не обладало необходимым набором функций, чтобы удовлетворить потребности в автоматизации HR-процессов. Кроме того, от поставщика требовалась более качественная работа службы поддержки.

В результате анализа рынка решений для безбумажного КДП, ГК «Замания» остановила свой выбор на платформе HRlink. Сервис обладает набором модулей для работы с кадровыми документами, возможностями маршрутизации, службой поддержки, а также обеспечивает безопасность персональных данных сотрудников. Кроме того, в решении привлекли возможности отслеживать процесс подписания документов и внедрения на платформу внутренних документов организации.

Перевод кадровых процессов на платформу HRlink занял около двух месяцев. За этот период специалисты HR-команды при поддержке менеджеров вендора работали с коллективом – были подготовлены презентации и подробные инструкции, как оформлять заявления и другие документы с помощью кадрового ЭДО от HRlink. По итогам проекта на новую платформу перешли порядка 700 человек – все, кто уже ранее использовал сервис от другого поставщика, а также новые сотрудники.

«Мы остались довольны новой платформой для кадрового ЭДО от HRlink. Это дает нам возможность в удобном формате обмениваться документами, отслеживать этапы подписания и ознакомления с ними. Процесс перехода в двухмесячные сроки дался нам непросто – приходилось работать в индивидуальном порядке со многими сотрудниками. Однако поддержка со стороны специалистов HRlink очень помогала – без них нам бы не удалось достигнуть такого результата», – сказала Александра Мусинова, руководитель отдела кадрового администрирования ГК «Замания».

«HRlink во всем стремится сохранять лидерские позиции на рынке. Мы прислушиваемся к потребностям, которые есть у HR-команд сегодня, и делаем все, чтобы помочь им в борьбе с новыми вызовами. Сервис HRlink позволяет сформировать собственные шаблоны и настроить гибкие маршруты для подписания документов в соответствии с оргструктурой компании. При этом платформа обеспечивает полную безопасность персональных данных и гарантирует надежность и стабильность работы на любых устройствах», – отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.