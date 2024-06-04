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«Аэромакс» совместно с ТГУ разработает программу обучения специалистов в области гражданских беспилотных технологий

Компания «Аэромакс» и Томский государственный университет разработают программу интегрированного прикладного обучения специалистов гражданских беспилотных технологий.

«Аэромакс» и руководство ТГУ синхронизировали планы по повышению эффективности подготовки специалистов беспилотных технологий в Сибири. Компания готова организовать площадки для прикладного обучения студентов в Томской и Новосибирской областях, а также Алтайском крае. В частности, студенты в рамках практики смогут изучить применение беспилотных авиационных технологий для решения задач в агропромышленном комплексе, а также топливно-энергетической сфере. Это сотрудничество в том числе призвано подтолкнуть студентов к созданию новых стартапов.

«Взаимодействие университета с такими промышленными партнерами как Аэромакс» позволяют нам расставить акценты в нашем довольно широком «поле» по авиации. Подобное сотрудничество позволяет понять современный запрос рынка, поскольку отрасль ещё только формируется», – сказал декан факультета инновационных технологий ТГУ Станислав Шидловский.

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