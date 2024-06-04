Чат-боты будут помогать в найме ИТ-шников крупным работодателям

Развитие технологий и появление большого количества соискателей в сфере ИТ приводят к тому, что процесс найма специалистов в данной области меняется. Эксперты считают, что к концу 2024 г. первичным отбором кандидатов все чаще будут заниматься чат-боты, а не живые сотрудники. Основатель ITQuick Александр Сельдемиров рассказал, какие методы найма в ИТ станут неактуальными в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

Падение эффективности

Новые тренды на рынке труда появляются так часто, что за ними бывает сложно уследить. Именно поэтому рекрутерам приходится постоянно держать руку на пульсе. Особенно, когда дело касается сферы ИТ — там все меняется еще быстрее. Поэтому часть платформ для поиска работы в этой сфере уже утратила свою эффективность. Так, сейчас в ИТ все еще неплохо работает поиск через такие ресурсы, как HeadHunter и Habr, но менее известные джоб-сайты и соцсети не очень востребованы у работодателей и кандидатов. Также соискатели неохотно заходят в разделы с вакансиями на сайтах компаний — сегодня это неэффективный инструмент. Вместе с тем набирает популярность поиск через Telegram — кадровые агентства, работодатели и ИТ-специалисты сейчас активно заводят свои каналы. Стороны быстрее находят друг друга на площадке и там же договариваются о дальнейшем сотрудничестве.

Рост количества соискателей

Сравнительно высокие зарплаты в ИТ и огромное количество образовательных курсов, где обещают, что за несколько месяцев ученик освоит ИТ-специальность, также значительно повлияли на рынок. Он перенасытился неопытными соискателями, которых ежемесячно сотнями выпускают онлайн-школы. У таких кандидатов нет опыта, но они готовы работать в новой для себя сфере за меньшую зарплату, чем уже состоявшиеся ИТ-специалисты. Как правило, они активно откликаются на вакансии, даже если у них нет нужных компетенций. Поэтому работодателю приходится снижать планку — условно, брать разработчика среднего уровня и самостоятельно его обучать. При этом зарплата такого сотрудника будет меньше, чем у специалиста с хорошим опытом. Сферой, где меньше всего новичков, можно считать FinTech. Банки, страховые компании, платежные сервисы и прочие обычно предъявляют самые высокие требования к разработчикам. Также с особой тщательностью айтишников подбирают в ретейле и девелопменте.

Новые инструменты

Поскольку поток неподходящих соискателей увеличился, процент ИТ-специалистов с нужными хард-скиллами упал. Находить квалифицированных сотрудников сегодня еще сложнее. Рекрутерам приходится отсматривать огромное количество резюме, проводить еще больше технических тестов и собеседований. Чтобы повысить эффективность отбора, некоторые агентства и компании начали использовать чат-боты. Это работает так: робот анализирует резюме на профильных сайтах или в Telegram, сам отбирает кандидатов и пишет им первое письмо. Этот тренд сейчас значительно набирает обороты. Также технические скрининги теперь могут проводить не рекрутеры, а специальные платформы. Все это в совокупности значительно экономит время и позволяет перебрать большее количество кандидатов, чтобы найти «того самого». Будущее в HR — за автоматизацией.