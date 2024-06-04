НКК представила бизнес-направление промышленной автоматизации на круглом столе о будущем развития АСУТП

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) представила бизнес-направление промышленной автоматизации на круглом столе «Пути развития промышленной автоматизации в России. Эволюционный переход или революционный прорыв» с участием ведущих российских экспертов в области промышленной автоматизации. Модератором круглого стола выступил Андрей Гулаков, руководитель дирекции по промышленной автоматизации компании «Систематика» (входит в НКК).

Актуальность круглого стола, который прошел в рамках партнерской сессии НКК на ЦИПР-2024, продиктована общероссийской повесткой: в 2022 году иностранные вендоры ушли с российского рынка. Задача импортозамещения встала очень остро, однако в области АСУТП (автоматизированной системе управления технологическим процессом) имеется «технологический «разрыв». Самым критическим является пробел в элементной базе, т.к. Россия в 90-е и 00-е, фактически отказалась от НИОКР. Отечественные АСУТП по уровню готовности к импортозамещению значительно отстают от мировых брендов и предстоит найти решение, чтобы к 2030-му году создать современную систему промышленной автоматизации.

В особом фокусе внимания сегодня находятся критическая инфраструктура и критически важные отрасли. Это производства непрерывных технологических циклов из нефтегазохимии, нефтепереработки, химии. АСУТП таких предприятий имеют высокую потребность в импортозамещении, однако функциональность отечественных систем все еще требует проверки временем и опытом эксплуатации в промышленных условиях.

На партнерской сессии НКК удалось собрать за одним столом руководителей по промышленной автоматизации и цифровизации крупнейших российских организаций, а также представителей производителей аппаратных платформ и программного обеспечения и потребителей заказчиков промышленных производств, чтобы обсудить варианты развития решений в области АСУТП до 2030 года.

Участникам было представлено три гипотезы развития будущего отечественной АСУТП: первая- эволюционный и поступательный путь развития, второй - «инновационный технологический прорыв» развития АСУТП и создание единой «открытой для всех» модели, и наконец, третий - комбинированный подход, который заключается в трансфере лучших зарубежных практик промышленной автоматизации с технологической базой из дружественных стран.

Отраслевые эксперты сошлись во мнении, что традиционная структура АСУТП, как мы привыкли ее воспринимать, уже трансформировалась. Действительно, «средний уровень» АСУТП (то есть уровень контроллеров) исторически был консервативным и считался «закрытым». Но с ростом цифровизации мы наблюдаем стремительное развитие «верхнего уровня» АСУТП (то есть уровня анализа и управления данных для принятия производственных и управленческих решений), которое закладывает основу для открытости и прозрачности системы. Изменения продиктованы все большим внедрением ИТ-технологии на «верхний уровень», поскольку крупный бизнес стремится к оптимизации процессов. Так растет конвергентность процессов между ИТ и уровнем производства и операционными технологиями. Когда эти контуры инфраструктуры становятся связанными, растут и риски от киберугроз, которые могут привести к серьезным последствиям от остановки производства до аварий и техногенных катастроф. Однако, в условиях, когда бизнес держит курс на непрерывное повышение эффективности и производительности, информационная безопасность не должна становиться барьером, а должна помогать быстро обеспечивать безопасную прозрачность между всеми уровнями данных на производстве.

В ходе дискуссии, эксперты отметили, что при этом на промышленных предприятиях встречается разрозненность работы команд ИТ, ИБ и ответственными за операционные технологии. Сегодня их деятельность напоминает больше действия «лебедя, рака и щуки», а необходимо стремиться в единое окно возможностей объединенной командой. Компании, которые осознали это в числе первых выиграют и сохранят устойчивость и высокую маржинальность производства. Поэтому такой бизнес стремится к трансферу лучших мировых практик и интегрирует их не точечно, а на уровне команд, цель которых работать вместе в одном направлении на задачи компании. Стоит отметить, что именно сторонний интегратор, помогает объединять экспертизу ИТ, ИБ и АСУТП в едином контуре своих компетенций, усиливая рыночную позицию для производственных компаний

Отраслевые эксперты также пришли к выводу, что наступает время непрерывных пилотов на полигонах производственных компаний совместно с вендорами и интеграторами, объединяя компетенции и экспертизу каждой из сторон, чтобы исключить риск с внедрением незрелых отечественных решений. А существующие «пробелы» в отечественном производстве систем АСУТП уже сегодня можно решать путем быстрой адаптации своих решений и применяя лучшие практики совместно с вендорами из дружественных стран.

Андрей Гулаков, руководитель дирекции по промышленной автоматизации компании «Систематика», как итог работы круглого стола отметил: «Участники стола определили, что будущее отечественной АСУТП лежит в области комбинированного подхода с сохранением импорта востребованных технологий из дружественных стран, развития направления «открытой АСУТП», необходимости в выстраивании кросс-функциональных команд между уровнями ИТ, ИБ и АСУТП для эффективного создания пилотов с новыми российскими решениями непосредственно на предприятиях Необходимо действовать быстро, привлекать лучшие практики и зарубежную экспертизу, которая сохранилась в России».