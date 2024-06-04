«Ozon Факторинг» запустил новый сервис для финансирования поставщиков

Услуга «Деньги за поставки» предназначена для компаний, которые предоставляют своим покупателям товары или услуги с отсрочкой платежа. С ее помощью поставщики смогут получать средства сразу после отгрузки товаров. Это позволит предпринимателю избежать кассового разрыва и ускорить обороты своей компании. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

При этом быть продавцом на Ozon необязательно. «Деньгами за поставки» может воспользоваться любая компания независимо от размера бизнеса. Услуга подходит не только ритейлерам, но и предпринимателям из сферы электроэнергии, стройматериалов, FMCG и др.

Такая услуга позволит получать до 100% от суммы поставки сразу. Деньги можно использовать на любые цели бизнеса. Максимальная сумма финансирования рассчитывается индивидуально. Оценивается сделка, а не финансовое состояние поставщика. Минимальный срок отсрочки платежа для покупателя - 15 дней, максимальный - 120 дней. При этом «Деньги за поставки» не создают кредитную нагрузку на компанию и не требуют залога.

Для получения средств через «Деньги за поставки» не обязательно уведомлять покупателя. Поставщик может выбрать тип факторинга - как с уведомлением, так и без. Подать заявку может любой предприниматель, который активно развивает свой бизнес. Пакет документов для получения услуги минимален: базовый набор документов и подтверждение поставки. Все оформление происходит онлайн с поддержкой персонального менеджера на всех этапах получения услуги.

После истечения срока отсрочки долг погасится автоматически, когда покупатель выплатит нужную сумму «Ozon Факторингу». В зависимости от типа факторинга - с уведомлением или без уведомления покупателя - средства переводятся на номинальный счет по реквизитам при закрытом факторинге, при открытом - на счет «Ozon Факторинга». «Ozon Факторинг» удержит комиссию, которая рассчитывается в индивидуальном порядке за фактический срок пользования деньгами. Остаток средств после вычета комиссии переводится поставщику.

Ozon Fintech — это направление Ozon с более 20 млн активных клиентов. Ozon Fintech развивает новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Выручка сегмента в I квартале 2024 г. выросла 3,2 раза год к году до 14,6 млрд руб. Линейка финтех-продуктов по итогам I квартала 2024 г. включает сервисы для физических лиц и предпринимателей: гибкий график выплат, кредитные продукты, рассчетно-кассовое обслуживание, а также «Ozon Карту», депозиты и накопительные счета.