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Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии

Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет сотрудничать с саудовской цифровой платформой по заказу такси EGO. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

В рамках сотрудничества EGO планирует внедрить решение NtechLab по распознаванию лиц для улучшения сервиса проверки личности водителей в своем приложении. Водителю необходимо будет оправить секундное видео, чтобы искусственный интеллект убедился, что человек на водительских правах — именно он.

Распознавание лиц, а также силуэтов с высокой точностью с помощью искусственного интеллекта на основе видеоаналитики — флагманское направление NtechLab.

«Мы рады сотрудничать с российской компанией NtechLab в сфере искусственного интеллекта. Мы хотим использовать решение компании NtechLab для улучшения безопасности нашего сервиса на территории Саудовской Аравии, Египта и Марокко», — сказали представители компании EGO.

«Это новое для нас технологическое направление, где мы можем применить весь наш опыт использования видеоаналитики. Искусственный интеллект трудно обмануть. Алгоритмы ИИ в состоянии отличить реального владельца аккаунта от мошенника и даже от силиконовой маски с его лицом», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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