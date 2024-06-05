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Открыта регистрация на IT IS сonf – 2024: экспертиза и практика в сфере информационных технологий и безопасности на одной площадке

20 июня в Екатеринбурге при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области состоится пятая ежегодная конференция IT IS conf, посвященная вопросам развития информационных технологий и решению задач информационной безопасности.

Среди участников мероприятия будут крупнейшие ИТ-компании России, лидеры рынка информационной безопасности. Организатор IT IS conf — компания УЦСБ, стратегический партнер мероприятия — «Лаборатория Касперского», генеральные партнеры — Positive Technologies и «Код Безопасности», партнер — FINDLER.

Конференция IT IS conf соберет экспертов в сфере информационных технологий и кибербезопасности со всей страны, руководителей ИТ-компаний, глав профильных министерств и представителей бизнес-структур для обмена опытом и актуальной информацией о тенденциях на рынке ИТ и ИБ.

В этом году основными темами конференции станут защита информации в сочетании с задачами бизнеса, искусственный интеллект в ИТ и ИБ, импортозамещение и перспективы в ИТ. Отдельные тематические треки будут посвящены обсуждению практических кейсов и методов безопасной разработки, сетевой безопасности, расследованию инцидентов, применению современных информационных технологий.

«Как действующие участники федерального рынка информационных технологий и решений в сфере информационной безопасности мы делаем конференцию для практиков, с максимальной пользой для работы, с самой актуальной информацией от экспертов в нашей сфере. Ключевая особенность IT IS conf — плотность полезного контента. Здесь за один день можно получить массу ценных знаний, которые помогают в решении практических задач, а также отличный заряд профессиональной мотивации и драйва, который так необходим в непростой работе руководителя или специалиста по ИТ и ИБ. Мы уделяем большое внимание уровню экспертизы спикеров и качественному нетворкингу», — отметила Татьяна Щенникова, директор по маркетингу УЦСБ.

В рамках IT IS conf также будут организованы воркшопы и выставка с презентациями решений наиболее востребованных отечественных разработчиков.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте. Количество мест ограничено.

erid:LjN8JtDgWРекламодатель: ООО «УЦСБ»ИНН/ОГРН: 6672235068/1076672021194Сайт: https://www.itisconf.ru/

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