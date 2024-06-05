Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА

Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА. Об этом CNews сообщили представители университета.

В Самарском университете для решения задачи формирования и выпуска востребованных инженерных кадров и повышения престижа групп по проектированию двигателей на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов» понадобилась переработка учебного процесса с учетом современных тенденций в области инженерной работы: рост уровня интеграции математических моделей. Появление FSI-расчетов, затем развитие цифровых двойников на базе 1D-моделирования; перенос части вычислений по моделям с расчетчиков на конструкторов. Появление соответствующих инструментов. Например, из классического ANSYS выделился Workbench, затем из него — ANSYS AIM. Появление расчетных модулей во многих CAD-пакетах среднего уровня; развитие новых способов коллективной работы над проектами, в том числе проектирование сверху вниз, динамические сборки и виртуальная реальность; значительное продвижение вперед российских САПР, готовых предложить доступные, надежные и функциональные продукты, возможностей которых достаточно большинству инженеров.

Исходя из обозначенных выше тенденций Самарский университет им. С.П. Королева начал подбирать PLM.

«Мы искали программное обеспечение, которое помогло бы нам перейти от создания отдельных моделей для разных задач к единой модели изделия, которую обычно называют цифровым двойником изделия. Честно говоря, альтернативы программным продуктам Siemens мы не видели. И тут нам предложили отечественное решение T-FLEX PLM. Тогда, после многолетнего доминирования в вузе тяжелых иностранных PLM-пакетов, к отечественным решениям в области САПР многие относились с недоверием. Поэтому моя первая мысль была: «Наверное, очередной клон Solidworks пяти-десятилетней давности». Однако я решил попробовать поработать в T-FLEX CAD. И через некоторое время почувствовал, что этот пакет глубже и своеобразнее. По уровню он скорее напомнил мне NX, но в T-FLEX CAD есть и свои идеи, которые я нигде больше не встречал», — сказал доцент кафедры КиПДЛА В.С. Мелентьев.

Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов еще в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в учебный и исследовательский процесс САПР. Поэтому переход от отдельных CAD-, CAE-, PDM-систем к PLM с цифровым двойником изделия является для университета следующим логичным шагом.

Ранее для моделирования использовалась связка пакетов Siemens NX, ANSYS и MSC.ADAMS. Однако, по мнению автора, возможностей T-FLEX PLM достаточно большинству инженеров в авиации, космонавтике, робототехнике и общем машиностроении.

При этом T-FLEX PLM: имеет меньший стоимостной порог входа, чем ранее используемый иностранный аналог (как по стоимости лицензирования, так и обучения); изначально ориентирован на российские стандарты; не несет груза прежних разработок; имеет доступную техподдержку и хорошие учебные материалы на русском языке, включая видео.

Также T-FLEX PLM имеет важные для обучения будущих инженеров характеристики: это САПР средне-тяжелого класса, а не среднего; обладает высокой интеграцией модулей; содержит большой набор модулей, в том числе VR; имеет возможность прямого импорта из большого числа пакетов; стабильно работает; наконец, это единственная российская среда разработки технических изделий, обеспечивающая единую модель на всех этапах проектирования.

Это определило выбор кафедры в пользу T-FLEX PLM. С 2018 г. шло внутреннее тестирование ПО и подготовка методических пособий, например по расчету ротора ГТД. С 2020 г. было введено одно занятие в рамках дисциплины «Введение в специальность», посвященное демонстрации работы T-FLEX VR для изучения конструкции двигателей.

В 2022 г. было проведено тестирование связки T-FLEX CAD → VR → Динамика → Анализ для моделирования поршневого ДВС на одной подгруппе студентов в рамках летней информационной практики.

В 2023 г. был утвержден учебный план целой группы по направлению подготовки «Двигатели летательных аппаратов» под девизом «Сквозному обучению — Сквозную модель», в котором декларирован постепенный перевод конструкционного моделирования на продукты T-FLEX PLM, где это возможно. Соответственно, осенью 2023 г. была набрана учебная группа, студенты которой должны будут завершить обучение в 2027 г.

Дисциплины по учебному плану выстроены в соответствии с алгоритмом виртуального проектирования и правилом: один семестр — обучение, следующий — расчетная работа.

Таким образом, на базе T-FLEX PLM реализовано сквозное обучение по специальности «Двигатели летательных аппаратов», учитывающее современные тенденции в области инженерной работы.