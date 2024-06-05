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«СКБ Контур» и «Ростелеком» объединили усилия для защиты информационной безопасности

Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелеком» Валерий Ермаков и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных заключили на форуме соглашение о сотрудничестве. Партнерские отношения будут направлены на разработку мер для борьбы с киберугрозами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «У «Контура» уже налажено сотрудничество с уральским подразделением компании «Ростелеком»: мы активно взаимодействуем в сфере информационной безопасности. Приятно, что сегодня мы идем по пути укрепления нашего партнерства и заключаем соглашение на федеральном уровне. Объединение усилий команд «Контура» и «Ростелекома», обмен лучшими наработками в области кибербезопасности и внедрения ее инструментов на базе искусственного интеллекта будут способствовать повышению защищенности бизнес-процессов компаний и эффективности всей индустрии цифровизации нашей страны».

Компании запланировали совместные проекты для создания устойчивой инфраструктуры, способной противодействовать киберугрозам. В рамках общей работы партнеры намерены протестировать новые продукты и решения в области информационной безопасности, а также разработать системы для расследования инцидентов.

Стороны договорились об участии в мероприятиях, посвященных digital-технологиям в сфере защиты от кибератак.

Еще одна важная задача сотрудничества — развитие масштабируемой модели ускоренной подготовки квалифицированных специалистов с компетенциями в области защиты информации, которая ответит на современные вызовы в сфере кибербезопасности.

Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелеком»: «Ростелеком» и «СКБ Контур» объединяют усилия, чтобы максимально точно отвечать на запросы клиентов в сфере информационной безопасности. Сегодня такие партнерства не только позволяют компаниям защищать собственные интересы, но также способствуют развитию рынка в целом, обеспечивая качественное и безопасное решение задач для бизнеса любого масштаба. Вместе мы сможем создавать конкурентоспособные цифровые продукты и сервисы для эффективной работы в условиях роста киберугроз».

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