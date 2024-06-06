Акселератор Sber500 и GigaChat начали принимать заявки в новый трек для ИИ-стартапов

Сбербанк запускает отдельный трек международного акселератора Sber500 для стартап-команд и индивидуальных участников, которые готовы внедрить нейросетевую модель GigaChat в свои решения для повышения эффективности бизнеса или создать на его основе новые продукты. Лучшие кейсы будут представлены на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

К участию в треке приглашаются команды действующих стартапов стадии MVP и выше, а также — впервые для Sber500 — индивидуальные участники на стадии идеи. Подать заявку можно до 10 августа 2024 г. Трек продлится 10 недель. Сначала участники ознакомятся с возможностями GigaChat, а затем начнут тестировать гипотезы использования нейросетевой модели и разрабатывать решения. Участники получат эксклюзивный ранний доступ к продуктам и инновационным технологиям Сбербанка, с ними будут работать технические эксперты, а также международные менторы и трекеры Sber500.

Партнер трека — «Школа 21» — поможет участникам найти ИT-специалистов для реализации идеи. А команда Sber500 оценит новизну и техническую реализуемость каждого решения, его рыночный потенциал и экономическую эффективность.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы в Сбере уверены, что необходимо повышать доверие к искусственному интеллекту, в том числе помогать бизнесу определять возможные направления для его внедрения, которые позволяли бы работать эффективнее. Существует уже немало примеров того, как интеграция искусственного интеллекта оптимизирует бизнес-процессы в 5–7 раз. Наша задача — найти как можно больше таких кейсов. В новом треке Sber500 и GigaChat мы прежде всего ожидаем команды стартапов, которые ещё не использовали искусственный интеллект, готовы найти для него применение и предложить неординарные кейсы».