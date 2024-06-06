«Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области

Группа компаний «Аквариус» и правительство Вологодской области подписали соглашение о сотрудничестве в области осуществления просветительской и учебно-педагогической деятельности на территории региона.

Документ подписали председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин и временно исполняющий обязанности губернатора области Георгий Филимонов.

Стороны договорились о совместной реализации различных образовательных программ, в том числе для средних учебных заведений - «Профессионалитет», для реализации которых эксперты «Аквариус» запланировали проведение ряда лекций и активностей для студентов и учащихся колледжей региона. Также соглашение подразумевает участие в мероприятиях, конференциях, форумах и хакатонах в сфере информационно-коммуникационных технологий и работу по развитию региональных центров компетенций в области организации хранения и обработки данных с учетом предъявляемых требований к информационной безопасности, включая объекты критической инфраструктуры.

«Мы рады сделать этот совместный шаг с правительством Вологодской области, поскольку те темпы развития, которые представляет ИТ-отрасль сегодня, требуют роста кадрового потенциала по всем направлениям: от разработки до управленческих кадров. Развитие региональных центров компетенций выгодно всем: учащиеся получают востребованные рынком навыки, чтобы по окончании обучения иметь возможность быстро найти работу; а работодатели получают кандидатов с рыночными навыками, готовыми грамотно решать рабочие задачи», – сказал Алексей Калинин, председатель совета директоров ГК «Аквариус».

«Считаю, что сотрудничество позволит нам развивать конкурентоспособную среду отечественных ИТ-решений и повысить компетенции специалистов в области управления инфраструктурой и информационной безопасности. Вологодской области нужны высококвалифицированные кадры! Мы готовы перенимать навыки и знания от ведущих экспертов в этой области», – сказал заместитель губернатора Виктор Злобич.