Для детей из Якутии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии

Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Курс рассчитан на детей от четырех до восьми лет и включает четыре урока: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом, без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса – поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«МТС, как цифровая экосистема, видит, какими колоссальными темпами растет количество устройств IoT в России: умные дома, индустриальное оборудование, транспортные системы, медицинские устройства – все это стало частью нашей повседневной жизни. И важно уже с самых ранних лет грамотно и безопасно пользоваться технологиями, разбираться в возможностях, которые каждый человек может получить от применения интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта. Поэтому вместе с ведущими экспертами цифровой экосистемы МТС мы создали специальный вводный курс по технологиям для дошкольников и учеников начальных классов, в котором в простом и нативном формате вместе с популярными мультгероями расскажем про то, как технологии меняют нашу жизнь. Курс можно использовать как для домашнего просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков», - сказа руководитель центра социальных и благоприятных программ МТС Ольга Юркова.