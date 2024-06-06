Холдинг «Т1» и «Ростелеком» объединят усилия для разработки и развития перспективных продуктов в области ИИ

«Т1 Искусственный интеллект» (отдельное направление в холдинге «Т1») и «Ростелеком» объявили о начале долгосрочного сотрудничества. Соглашение направлено на совместную работу по созданию перспективных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) и управлению данными. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В соответствии с национальной стратегией внедрения искусственного интеллекта к 2030 г. ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти не менее чем до 60 млрд руб. Партнерство «Т1» и «Ростелекома» подчеркивает важность сферы ИИ и необходимость взаимодействия на пути к технологической независимости. Компании планируют создавать и внедрять передовые продукты в сфере ИИ и управления данными, отвечающие на вызовы современности в области цифровизации и технологического развития.

Для эффективного использования технологий ИИ необходимы качественные данные и выстроенные процессы по управлению ими. «Платформа по управлению данными» от «Ростелекома» используется компаниями в различных отраслях, а партнерство с «Т1 Искусственный интеллект» дополнительно расширит круг пользователей.

Разработки «Ростелекома» и экспертиза направления «Т1 Искусственный интеллект» в сфере построения и управления хранилищами данных позволят дополнить экосистему продуктов холдинга «Т1», реализовать новые решения в области ИИ и способствовать импортоопережению. В рамках соглашения компании также будут совместно реализовывать научные исследования и стратегии, программы для роста ИИ-сектора.

«Развитие инструментов обработки больших данных и искусственного интеллекта — стратегически важное направление для нашей страны. Российские разработчики сосредоточены на создании конкурентоспособных продуктов и решений, которые могут покрыть потребности рынка и обеспечить технологический суверенитет России. Партнерство с «Ростелекомом» ускорит интеграцию современных технологий в экосистему крупных компаний и повысит качество предоставляемых услуг. Объединение усилий с одним из крупнейших игроков рынка позволит разрабатывать инновационные решения, масштабировать их для применения в различных отраслях экономики, тем самым ускорит темпы внедрения инновационных ИТ-продуктов в нашей стране», — сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ».

«Экономика данных и цифровизация являются национальным приоритетом. Искусственный интеллект — это катализатор роста целых отраслей в России. Национальные технологии в области ИИ служат основой для экономического развития страны. Объединение технологических ресурсов и экспертизы сильных игроков рынка — важное условие для наращивания темпов цифровой трансформации. Партнерство «Ростелекома» и «Т1» — это не только важный шаг для расширения российского рынка, но и отличный фундамент для международного лидерства в области интеллектуального анализа данных», — отметил Дарий Халитов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома».