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«МегаФон» и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа

«МегаФон» предложит технические решения по передаче данных на общефедеральном уровне для нужд «Газпром межрегионгаз» — поставщика природного газа для потребителей всех категорий. Проект направлен на реализацию федеральной программы цифровизации поставок газа, внедрение систем телеметрии и «умных счетчиков» на территории страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Договоренность о начале работ в этом направлении была достигнута между генеральным директором «МегаФона» Хачатуром Помбухчаном и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

В настоящее время «Газпром межрегионгаз» разрабатывает мероприятия по полномасштабному внедрению систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа, в том числе при реализации проекта по внедрению интеллектуальных систем учета в общефедеральном масштабе. Составной частью проекта является дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.

В ходе переговоров стороны договорились о совместной проработке решений на базе IoT-технологий, которые позволят с высокой точностью отслеживать объем потребления газа, а также осуществлять дистанционный мониторинг объектов.

Кроме того, «МегаФон» разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных, используемых компанией «Газпром межрегионгаз» в своей производственной деятельности.

Результатом реализации проекта будет максимально возможная доступность мобильной связи для компании практически во всех регионах России.

Компании уже сотрудничали при реализации пилотного проекта в Вологодской области, в рамках которого было установлено более 300 интеллектуальных приборов. Финансирование проекта осуществляет «Газпром межрегионгаз», а «МегаФон» обеспечивает связь для дистанционной передачи показаний.

«Одна из наших основных задач — максимальный охват дистанционным контролем поставок газа на внутреннем рынке — отметил Сергей Густов, — и важнейшей частью данного направления является совместная работа с оператором связи, способным обеспечить бесперебойную передачу данных в нашу единую информационно-управляющую систему с учетом требований по информационной безопасности. Первые результаты взаимодействия показывают, что мы идем в правильном направлении».

«География работы “Газпром межрегионгаза” охватывает практически всю территорию нашей страны. А мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что в данной ситуации критически важно для нашего партнера, — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан, — сочетание этих факторов создает все условия для успешной реализации проектов по цифровизации контроля газовых поставок».

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